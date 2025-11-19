園管局展現強力招商動能 1,745億元投資注入加速園區升級

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
經濟部產業園區管理局11月19日舉行「114年招商成果發表會」。園管局／提供
經濟部產業園區管理局11月19日舉行「114年招商成果發表會」。園管局／提供

在全球供應鏈加速重組之際，臺灣產業園區正成為企業高階製造與創新研發的重要據點。經濟部產業園區管理局11月19日舉行「114年招商成果發表會」，宣布今年已成功促成166件投資案，總金額高達1,745億元，象徵臺灣在AI、半導體與智慧製造等領域的競爭力正持續攀升，也凸顯園管局積極打造投資熱土的成果。

園管局劉繼傳副局長在會中表示：「園區不只是提供土地，更是企業成長的夥伴。我們將持續精進投資服務，推動智慧化、低碳化、國際化發展策略，讓園區成為產業最值得信賴的依靠。」

活動以「園區共榮」、「投資共創」為主題，邀集年度亮點投資業者進行插旗儀式，包含年度投資逾350億元的全球半導體封測龍頭日月光（3711）集團、攜手輝達（NVIDIA）建置最先進的AI Factory超級算力中心的鴻海（2317）集團雲高科技公司、投資26.6億元擴建新廠及集團總部大樓的湧盛電機，象徵加碼投資並成功進駐園區。

此外，活動也邀請日月光高雄廠李叔霞資深副總現身說法，分享投資歷程與心得。李副總表示，園管局提供單一窗口便捷服務，並致力營造優質投資環境，讓區內廠商生產無後顧之憂。未來日月光將掌握AI快速成長的商機，持續在楠梓園區加碼投資高階封測製造，園管局也將成為區內廠商最堅實的後盾，共同攜手開啟園區產業升級的新篇章。

園管局在本次活動中特別強調，這些成果背後，是一連串跨部會協調與排除投資障礙的努力。透過主動整合廠商落地所需的土地、電力與技術等資源，打造完整支持體系，使企業能在園區內穩健拓展，減少進駐阻力。園管局更系統性整理各案核心技術與發展方向，讓與會來賓得以掌握產業鏈最新脈動，感受到政策與市場的雙重利多。

展望未來，園管局將持續以創造更具競爭力的投資環境為核心，規劃釋出多個具發展潛力的新園區，包括彰濱、嘉義中埔、臺南新市、北高雄、高雄軟體園區二期以及屏東科技產業園區擴區地段。這些新據點將提供企業多元選擇，滿足產業升級與擴廠需求，為臺灣產業轉型注入新能量。

活動 日月光
