仁寶攜手 AMD 於 SC25 展出高密度液冷 AI 伺服器

仁寶（2324）於 Supercomputing 2025（SC25）盛會中強勢登場，發表多款最新 AI 與高效能運算（HPC）伺服器。亮點產品包括 SG720-2A/ OG720-2A 與 SG223-2A-I，展現仁寶在液冷整合與系統設計上的創新實力，協助資料中心在效能、能源效率與永續發展間取得最佳平衡。

SG720-2A / OG720-2A 為 7U 高密度 AI 伺服器，搭載雙 AMD EPYC™ 處理器，支援多達八顆 AMD Instinct™ MI325X GPU，並具備對次世代 MI355X 架構的前向相容性，同時可整合八張 AMD Pensando™ Pollara 400 AI NICs，建構可擴展的高效能基礎架構。機構設計採 850 mm 深機箱、模組化與免工具維護結構，可靈活部署於 EIA 19 吋 及 Open Rack v3 21 吋 環境，並支援 熱插拔 PCIe 擴充槽，能於不中斷運行下快速更換模組，提升作業彈性與系統可用性。

該平台採用 ZutaCore® HyperCool® 雙相直接液體冷卻解決方案，即使在高密度與極端運算條件下仍能維持穩定效能。實測結果顯示，整體 PUE（Power Usage Effectiveness）低至 1.05，在與單相液冷的對比測試中，HyperCool在所有測試條件下的pPUE均低於5%，顯示出其在優化熱管理方面的卓越效率和效果。此外，系統同時支援單相與雙相液冷架構，提供資料中心更高的部署彈性，兼顧效能、能耗與永續性。

SG223-2A-I 則為 2U 雙 AMD EPYC™ 平台，支援多達八張 PCIe GPU 加速卡，專為浸沒式冷卻設計。系統採用高導熱絕緣冷卻液以提升熱傳效率，確保 GPU 在高負載下仍保持穩定，並有效降低能源消耗。開放式 GPU 相容架構支援多種高效能加速器，滿足多樣化 AI 與 HPC 工作負載需求，為資料中心提供高效、低碳且永續的運算解決方案。

仁寶持續深化與 AMD 的合作，正共同開發採用代號 "Venice"，次世代 AMD EPYC™ 處理器伺服器，預計於明年推出。未來仁寶將延續架構創新理念，持續打造兼具高效能與高能源效率的 AI 與 HPC 平台。

除硬體創新外，仁寶亦與 AMI 攜手，導入智慧化伺服器管理技術，支援遠端監控、自動化維護與動態資源調度，進一步提升高密度 AI 資料中心的營運效率與韌性。展會期間，仁寶與 AMI 將於 #4232 攤位 共同舉辦主題講座 「Revolutionizing AI at Scale」，分享 AI 伺服器架構與智慧資料中心管理的最新應用。

仁寶基礎架構事業群副總經理張耀文表示：「AI 與 HPC 的快速演進正推動資料中心朝向以液冷與記憶體互連為核心的架構發展。仁寶將持續以創新設計與整合能力，推動高效能、節能、智慧化的資料中心基礎建設，實現永續運算的未來。」