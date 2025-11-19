童子賢：記憶體漲價無關代工廠 判斷影響獲利「有點奇特」

記憶體價格近期飆漲，美系外資發布研究報告示警硬體供應鏈獲利恐受影響，點名和碩等5家台廠。代工廠和碩董事長童子賢今天表示，外資報告的判斷「有一點奇特」，通常品牌商會負責零組件調度，代工廠只是代支代付，關鍵零組件價格漲跌其實與代工廠無關。

童子賢下午出席玉山安永科技論壇接受媒體採訪，談到記憶體議題指出，「我是比較樂觀看待這個現象」，記憶體屬於價格會浮動的關鍵零組件，全球各大資訊電子品牌找台廠代工時，很多情況下品牌商會自己控制關鍵零組件，包含記憶體、中央處理器（CPU）或顯示模組。

針對外界關注記憶體漲價後代工廠是否會虧損，童子賢明確表示「不會」，因為品牌商都希望掌握關鍵決策，會自己負責調度關鍵零組件並談判好，代工廠做的只是程序上的代支代付，先幫品牌商代墊貨款，最後品牌商再付給代工廠，所以關鍵零組件的價格漲跌，其實與代工廠無關。

童子賢直言，外資研究報告如果講的是記憶體價格漲跌，「我會覺得這個判斷有一點奇特」。電子零組件供需如果失衡，例如現在需求很大，記憶體才會漲價；和碩旗下景碩這半年來也面臨載板缺貨，因應措施就是全世界包括韓國、日本和台灣的載板廠都在擴產。

他強調，記憶體的超級大循環低迷了好一陣子，現在回到熱銷，代表資訊電子業整體需求暢旺。除了表面上的漲價，接下來記憶體工廠應該會從原本1班制增為2班，如果變成3班趕工還無法應付市場所需，就會擴產。

童子賢進一步分析，零組件每隔幾年就會面臨需求上升，不斷擴產後又會引起需求的不平衡，都有一個穩健的週期，電子業對這樣的週期其實非常有經驗，像廣達和仁寶成立超過30年，已經看過這個週期很多次，「我相信台灣電子業應付這個週期不會是問題」。

媒體詢問和碩海外產能布局，童子賢指出，無論到美國、墨西哥、印度或越南設廠，都會注意當地的能源與電力基礎建設。德州是美國目前所有生產基地中能源基礎建設最完整的地區，其次是加州，但加州的人工成本高漲，因此台商很多考慮亞利桑那州或德州，在能源布局與人力供應短缺的問題方面，會得到一個比較理想的解決方案。

童子賢今天稍早出席和碩集團旗下永擎電子上市掛牌典禮表示，永擎上市象徵台灣產業有能力從「護國神山」走向「護國群山」，一波接著一波把台灣資訊業帶起來，並透露和碩集團未來還有不少小金雞要排隊上市。