台積電海外擴廠發威 赴日韓工作人數大增17.5%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台積電。圖／路透
台積電。圖／路透

台積電（2330）海外擴廠效應，正在改寫台灣人才的跨境流動版圖。依據主計總處最新統計，去年國人赴海外工作人數達66萬6千人，年增7.4%，連續三年回升。然而，工作目的地版圖已大幅轉向，在台積電等科技大廠海外布局的推力下，國人赴美、日韓人數全面成長，其中赴日韓人數大增17.5%，成長速度居各地區之冠；反觀赴中國大陸（含港澳）工作者占比降至34.7%，相較2011年高峰期的逾六成，占比幾近「腰斬」。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，本次統計是透過戶籍檔、入出國紀錄及勞健保大數據串接判定，結構變化背後反映了全球地緣政治與產業投資的趨勢。她指出，赴日韓人數成長最快，除了台灣人對日本文化的喜愛，更受惠於台積電熊本廠在2024年底量產，帶動上下游供應鏈派外效應；同時，日本高齡化嚴重，對於引進人力與廠商投資也比早年更開放。

同樣地，赴美年增率達7.1%，譚文玲指出，亦與台積電亞利桑那州廠於2024年第四季量產，上下游產業鏈跟進設廠有關。她補充，由於美國H-1B工作簽證近年申請困難，多數赴美工作者應是「台廠先在台雇用再派外」，以利取得工作簽證，這也是科技業人才外派的常見模式。

依據統計，2011年赴陸工作人數曾高達42.3萬人，占比62.2%，當時每10位海外工作者就有6人在大陸；但2024年赴陸工作者已降至23萬1千人，占比已下滑至34.7%。

與此同時，台灣人才加速流向美日韓與東協市場。統計顯示，去年赴美人數為13萬7千人，年增9千人、增幅7.1%；赴日本與南韓工作達8萬人，年增1萬2千人、增幅17.5%；赴東南亞工作者也成長至9萬7千人，年增6.1%。

從年齡結構來看，30至49歲的壯年族群占比最高，達50.7%，是海外工作的中堅力量；值得注意的是，50歲以上人數增至21萬人，續創新高，占比31.5%。教育程度方面，大專以上學歷者最多，共53萬2千人，占比近八成，強調了台灣科技與高階服務業人才的輸出特徵。

儘管國人赴海外工作人數雖連三年回升，但仍低於2019年73萬9千人的歷史高峰。譚文玲表示，疫情期間跨境流動受重大影響，導致赴海外人數萎縮，而今赴海外工作人數，將隨著疫情的影響遞減而緩步回升。

台積電 日本 亞利桑那州廠 南韓
