群聯於SC25展覽 推出新一代PASCARI企業級SSD

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
群聯在SC25展覽推出新一代 PCIe Gen5 企業級 SSD——Pascari X201 與 Pascari D201。圖／群聯提供
群聯在SC25展覽推出新一代 PCIe Gen5 企業級 SSD——Pascari X201 與 Pascari D201。圖／群聯提供

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯 (8299) 於今(19)日在SC25展覽 (Super Computing 2025) 宣布推出新一代 PCIe Gen5企業級SSD——Pascari X201 與 Pascari D201，且同步展示一台整合iGPU (integrated GPU)與Phison aiDAPTIV+技術的AI PC筆電並直接執行AI Agents的效能成果。此一系列創新，將為企業IT團隊、各大專院校、超大規模資料中心（Hyperscalers）與企業級資料中心提供推動AI工作負載所需的效能基礎。

群聯表示，推出的Pascari X201專為資料密集型工作負載加速而打造；Pascari D201則以高密度儲存設計滿足雲端與物件儲存叢集(Object Storage Clusters) 需求。在個人端，aiDAPTIV+更能使搭載iGPU的筆電與桌機執行高效推論型 (Inference-based) AI Agents，協助企業強化工作效率，也讓學生更容易取得AI學習與實作環境。

此次產品線擴張延續了先前已量產並供貨給OEM客戶的Pascari D205V Gen5 PCIe 122.88TB超高容量SSD方案（採用獨特 E3.L 外型），同時也為下一階段最高245TB容量的Pascari SSD系列鋪路，持續打造企業級SSD儲存容量新紀錄。

IDC副總裁Jeff Janukowicz說：「AI與高效能運算正重塑企業基礎架構，從終端設備一直到資料中心。能在訓練、推論與資料管理間一致提供低延遲、能源效率並可無縫擴充的儲存技術，已成為企業的策略重點。像群聯這樣擁有Pascari企業SSD與aiDAPTIV+技術的廠商，正協助市場解決AI與傳統工作負載的核心痛點，提供高效率且可預期的效能表現。」

群聯創辦人暨執行長潘健成表示，全球產業正全力將AI導入營運並提升轉型，從早期概念驗證到邊緣AI以及企業級SSD的大規模部署，每一階段都需要更高速以及更穩定的AI與儲存基礎架構。資料量與運算量的激增，使得NAND控制晶片、韌體(Firmware)與IP的深度整合能力成為決定AI效益以及SSD儲存效能的關鍵。

群聯表示，無論AI 訓練環境，還是追求高密度、高效率的雲端與儲存伺服器，群聯的Pascari企業級SSD與aiDAPTIV+技術都能協助客戶建立穩固的AI與資料儲存基礎。此外，整合aiDAPTIV+與iGPU 的AI PC筆電，不僅能執行高效推論型 (Inference-based) AI Agents，更能協助企業強化工作效率，實現AI營運轉型升級。

