深耕歐洲市場 普萊德登德國SPS 2025 秀AIoT智慧製造工業網通解決方案

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通國際品牌普萊德（6263）科技將於2025年11月25日至11月27日再度參展歐洲工業自動化盛會SPS 2025，普萊德表示，今年展區以「AI引領智慧製造」為主軸，完整呈現從IIoT工業物聯網到AIoT智慧應用的完整解決方案，涵蓋AI智慧監控系統、工業資安、全系列工規網通、5G專網應用與網管平台等解決方案，助力企業加速實現工業4.0智慧製造新格局。

普萊德表示，最新推出的「邊緣AI智慧監控解決方案」，運用大語言模型(LLM)進行智能搜尋、行為偵測與即時事件防護應用，突破傳統監控系統規則式判斷與低整合性的限制，為工業場域提供更即時且高效的安全防護。

面對AI浪潮與未來量子電腦時代的嚴峻資安挑戰，普萊德表示，將發表最新的整合物理不可複製功能（PUF）與後量子密碼（PQC）雙重防護技術的「工業資安解決方案」，導入零信任（Zero Trust）架構、入侵偵測與深度封包檢測（DPI）等技術，加強IT/OT網路防護，為關鍵工業場域建立高度量子韌性的工業資安防線。

此外，普萊德指出，現場將同步展示整合5G專網工業級資安通訊解決方案、5G NR IoT光纖資安閘道器以及榮獲2026台灣精品獎的工業級車載5G NR無線閘道器，打造高速、安全、低延遲的工業網路基礎建設

近年普萊德持續積極提升企業網路管理效率與永續發展，普萊德表示，「CloudNMS雲端中央網管平台」，以AI驅動的智慧中央管理架構實現雲地整合的遠端監控，提供企業高效、安全且兼顧節能減碳的工業網路環境。同時，可集中管理多種通訊協議與監控設的AIoT應用管理平台NMS-AIoT與再生能源供電解決方案也將於現場展示，助力企業實現綠色製造與永續發展。

為協助企業加速推進智慧製造與工業自動化部署，普萊德打造全系列工規網通解決方案，包含彩色觸控LCD扁平式95瓦PoE網管交換器，其直覺化操作介面提升網路管理效率和維護便利性；通過防水防塵認證的IP67工業級管理型乙太網路交換器、軌道認證EN50155工業級乙太網路交換器、工業級模組化10吋網管型交換器、適合空間有限的工業級乙太網路供電以及支援EtherCAT、Modbus、Serial Devices、PROFINET、Single Pair Ethernet等多元工業通訊協議的自動化控制解決方案，滿足多樣化應用場域的彈性部署需；奈秒等級時間敏感10G TSN網管交換器滿足智慧工廠及工業自動化對高速、低延遲與精準同步的需求; 支援IEEE 802.3bt高功率PoE，單條網路線即可同時供電與傳輸資料，適合高耗電工業設備及智慧裝置應用。

普萊德 AI 資安 基礎建設
