新一智能攜手友達Micro LED AR導覽登場澎湖輪 打造智慧移動新緯度

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
達運（6120）集團旗下新一智能（One Smart Solution）與友達（2409）光電攜手國門之鑰「澎湖輪」，啟動全台首創智慧移動顯示技術驗證專案，將Micro LED透明顯示模組與擴增實境AR）技術導入航海服務，開啟智慧交通與觀光融合的新篇章。

新一智能董事長蔡國新表示，高雄遊艇產業產值占全國八成以上，全球排名第四，這次導入Micro LED透明螢幕，虛實融合海景，不僅令人驚艷，更大幅提升旅遊資訊的即時性與互動性，展現台灣前瞻顯示技術的實力。澎湖輪獨特的「Pong Pong」霧鯨企業識別，巧妙呼應澎湖海域豐富的鯨魚生態，為旅客帶來趣味連結。

澎湖群島作為台灣知名離島旅遊勝地，每年吸引逾十萬旅客搭乘澎湖輪往返本島與離島。台灣航業仇忠林總經理表示，為提升航班教育性與趣味性，此次導入十款卡通人偶造型及AR闖關遊戲，打造親子旅行的寓教於樂體驗。在經濟部產業發展署與國立中山大學南區促進產業發展研究中心指導下，驗證計畫已累積逾1.2萬人次體驗，此次更搭載AR互動展示平台，整合AI智慧分析，形成一套完整的海上智慧旅遊資訊服務解決方案。

友達光電新一代Micro LED透明顯示螢幕，亮度達600尼特以上，即便在強烈陽光下仍清晰可見，透明度高，兼具美觀與實用性，適合海上戶外環境。模組採用P0.692毫米像素間距，保障細膩畫質與高解析度，有效呈現多媒體旅遊與交通資訊。3D導覽員虛實融合高雄港與澎湖海景，讓旅客在吸收海洋知識的同時，喚起友善環境意識，將交通渡輪升級為海洋智慧觀光教育載具。

此外，澎湖輪更打造國家藝術館等級的數位藝廊，導入友達17吋擬真藝屏（High Fidelity ART Display），整合三大獨特技術：A.R.T.先進抗反光技術、極度擬真還原圖像色彩技術、高強度圖像加密技術，不僅保存藝術真跡，更拓展藝術作品推廣渠道。專業級藝術顯示科技管理系統，提升圖資管理效率與安全性，精簡藝術品保存、運送、架設與維護等繁複作業。

新一智能亦積極布局電子廣告看板市場，導入31.5吋Spectra 6電子紙廣告看板，應用於澎湖輪活動告示與廣告輪播。電子紙廣告看板具備低功耗、無須拉線安裝、護眼等優勢，相較傳統LCD更適合戶外與零售場域，首次應用於船舶乘客指引、廣告、活動公告等多用途，雖尚未支援動態影像播放，但已廣泛應用於靜態資訊顯示市場，尤其適合零售業、智慧城市、藝術展示與教育市場，未來成長潛力無限。

蔡國新強調：「Micro LED與AR技術的融合，是提升海上交通服務創新的重要推手。」未來將視驗證成效，計畫將此系統推廣至國內外其他離島與沿海公交運輸場景，攜手地方政府及業界夥伴，共同推動智慧交通2.0浪潮，為旅客帶來更智慧、更豐富的移動體驗。

30 吋MicroLED 於海上之窗應證虛實融合。業者／提供
「澎湖輪」採用3D導覽彩色電子紙立牌。業者／提供
澎湖 擴增實境 AR AI
