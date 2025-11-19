羅昇、友通策略投資六俊電機 強化無人機與機器人模組布局

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠友通（2397）及旗下羅昇（8374）19日宣布策略投資深耕國防、航太與高階電控馬達的六俊電機，攜手拓展機器人無人機等移動式載具的技術布局。未來透過「馬達驅動×控制視覺×邊緣運算」的跨技術整合，三方將完整串連元件製造、模組整合到應用落地，提升台灣在高階移動式自動化市場的整體競爭力。

羅昇總經理李長堅表示，自動化正邁向「可移動、可判斷、可執行」的新階段，各式無人載具與機器人的應用快速擴展。藉由此次合作，羅昇將強化馬達與機器人關節等核心模組的整合能力，這些核心技術是實現動作控制與精準協作的基礎，具高度通用性與產業必要性。羅昇也將結合既有的控制及視覺感測技術，加速跨入移動式載具與機器人領域，成為客戶轉型升級的關鍵夥伴。

六俊電機為台灣少數跨足軍規級馬達自主開發實力的廠商，產品涵蓋致動器、雲台、伺服馬達等高精密驅動元件，具備從設計、零組件加工到模組整合與測試的垂直整合能力。其技術廣泛應用於國防、航太、無人機與極端工業環境，並憑藉高度可靠性與客製化彈性備受客戶長期肯定；除軍用領域外，亦積極拓展工業自動化與無人載具市場，推進高階馬達模組技術的落地與規模化應用。

隨著無人載具與機器人的快速發展，由馬達與減速機構構成的關節模組，已成為實現動作控制與精準協作的自動化通用關鍵元件。透過本次策略合作，羅昇、友通將整合控制器、視覺控制與供應鏈的深厚優勢，結合六俊於馬達、致動器與模組設計的技術實力，共同打造從元件製造、系統整合與技術服務的垂直整合平台，攜手提升面向高階應用場域的整合交付實力與商業機會。

