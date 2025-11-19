快訊

積極拓展版圖！Laas潛力大 成為大聯大新動能之一

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

積極拓展版圖！Laas潛力大 成為大聯大新動能之一

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體通路大廠大聯大（3702）除了通路業務，近年也積極拓展物流即服務（Laas）版圖。法人預期，後者的發展將有助於逐漸推動大聯大未來獲利成長幅度優於營收表現。

大聯大指出，該公司的Laas業務是因應上下游對於供應鏈服務強烈需求所產生，本來只是內部服務，現在也對外。Laas相關市場規模持續增長，而其目前滲透率大約只有3.9％，後續還有巨大發展潛力。

同時，大聯大提到，該公司Laas業務的第3季業績年增逾一成，淨利成長幅度則超過六成，相關服務需求仍旺盛，後續會持續加把勁擴展相關業務。

大聯大並陸續將原隸屬於台灣、大陸及香港等地後勤單位的倉儲部門，統一納入共創智能旗下，使其成為集團智慧倉儲服務的旗艦公司。大聯大認為，這將會是未來另一個重要的成長引擎。

另外，大聯大也已通過集團架構調整案，旗下友尚與品佳將透過股份轉換方式，調整為旗下詮鼎的百分之百子公司，未來詮鼎將與世平會共同成為其半導體零組件通路事業的雙核心引擎。大聯大強調，上述架構調整是希望更持續深化與大廠之間的合作， 擴大全球布局，期盼隨著規模擴大，資源配置跟組織效率能更進一步最佳化，提升人均效益，並帶來財務體質強化，邁向長期更高效穩健的成長。

大聯大已公布第3季財報，第3季稅後淨利超越財測高標，達31.78億元，季增45.4％、年增55.6％，每股純益為1.89元；累計前三季稅後淨利為72.62億元，年增29.2％，每股純益為 4.07元。

