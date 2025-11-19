快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣玉山科技協會理事長暨和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
台灣玉山科技協會理事長暨和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影

業界傳出，台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月退休後，10月轉戰英特爾，疑似帶走台積電先進製程資料，對此，台灣玉山科技協會理事長暨和碩（4938）董事長童子賢19日回應，要觀察的是這是一個人帶走一些資料，還是整組人離開，因為一個人的影響比較輕微。但他強調，還是要相信台灣半導體這樣具有全球競爭力的產業，不會因為一兩個個案而受到嚴重的影響。

童子賢回顧，中國大陸目前的中芯國際，以及一些大陸現在半導體供應鏈，基本上其實都是台灣的人才，包含工程師跟當年台積電任職過的幹部去創立的，雖然帶給對岸目前在成熟製程上有相當大的產能，但台積電並沒有因為這樣失去在全球先進製程上的龍頭地位。

童子賢指出，「自己比較關心的是，在這個事件上，是一個人帶走一些資料？還是說整組人離開？因為一個人的影響比較輕微」。

童子賢分析，因為不管是韓國三星或先前日本的案子，或者美國的英特爾，他們在製程跟管理上本來就跟台積電不一樣。每一個公司有自己不同的配方跟參數。如果你的製程跟整個流程跟台積電不一樣的話，你參考台積電的參數未必有辦法直接使用。

童子賢以IDF經國號當年停產為例，因為沒安排好相關工程師及研發團隊，沒有幫他們安排好去處，導致整組、幾百人就直接跳槽到韓國去，讓韓國在航太產業大幅進步，反之台灣因為當年失去了這批人才，現在重啟研發就很辛苦，這是整組人才流失帶來的影響。

童子賢強調，雖然自己對台積電本次事件還沒完全弄清前因後果，但如果說是一個人帶走一些技術資料，我想以台積電強壯的體質不會受到嚴重的影響。

台積電 童子賢 半導體 英特爾 先進製程 羅唯仁
延伸閱讀

傳台積老將羅唯仁帶走機密 童子賢：組織有韌性不影響競爭力

談零組件缺貨潮 童子賢：IC載板供給緊張

台美關稅談判 童子賢盼雙贏：先進製程只有台灣能協助美國

童子賢談稀土問題美澳可能重新開採

相關新聞

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

台積電再傳洩密案，7月退休技術研發資深副總羅唯仁，10月轉任競爭對手英特爾（Intel）研發副總，更疑似帶著研發機密，恐...

虎門第3季每股純益1.29元 歷年同期新高。

虎門（6791）公布2025年第3季營運成果暨10月營收，單季營收2.15億元，年增17.41％；第3季歸屬母公司稅後純...

台積電退休高層洩密案 龔明鑫：向高檢署說明核心關鍵技術管制

台積電再傳洩密案，且這次是退休高層疑涉洩密案，經濟部長龔明鑫19日表示，高檢署已展開調查，經濟部將配合說明核心關鍵技術的...

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？ 龔明鑫：會討論

外傳台積電前資深副總羅唯仁退休後回鍋英特爾，帶走高階製程機密資料，高檢署已分案調查，立委王鴻薇19日在立法院經委會質詢經...

新一智能攜手友達Micro LED AR導覽登場澎湖輪 打造智慧移動新緯度

達運（6120）集團旗下新一智能（One Smart Solution）與友達（2409）光電攜手國門之鑰「澎湖輪」，啟...

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

業界傳出，台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月退休後，10月轉戰英特爾，疑似帶走台積電先...

