傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」
業界傳出，台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月退休後，10月轉戰英特爾，疑似帶走台積電先進製程資料，對此，台灣玉山科技協會理事長暨和碩（4938）董事長童子賢19日回應，要觀察的是這是一個人帶走一些資料，還是整組人離開，因為一個人的影響比較輕微。但他強調，還是要相信台灣半導體這樣具有全球競爭力的產業，不會因為一兩個個案而受到嚴重的影響。
童子賢回顧，中國大陸目前的中芯國際，以及一些大陸現在半導體供應鏈，基本上其實都是台灣的人才，包含工程師跟當年台積電任職過的幹部去創立的，雖然帶給對岸目前在成熟製程上有相當大的產能，但台積電並沒有因為這樣失去在全球先進製程上的龍頭地位。
童子賢指出，「自己比較關心的是，在這個事件上，是一個人帶走一些資料？還是說整組人離開？因為一個人的影響比較輕微」。
童子賢分析，因為不管是韓國三星或先前日本的案子，或者美國的英特爾，他們在製程跟管理上本來就跟台積電不一樣。每一個公司有自己不同的配方跟參數。如果你的製程跟整個流程跟台積電不一樣的話，你參考台積電的參數未必有辦法直接使用。
童子賢以IDF經國號當年停產為例，因為沒安排好相關工程師及研發團隊，沒有幫他們安排好去處，導致整組、幾百人就直接跳槽到韓國去，讓韓國在航太產業大幅進步，反之台灣因為當年失去了這批人才，現在重啟研發就很辛苦，這是整組人才流失帶來的影響。
童子賢強調，雖然自己對台積電本次事件還沒完全弄清前因後果，但如果說是一個人帶走一些技術資料，我想以台積電強壯的體質不會受到嚴重的影響。
