威剛跨界出擊AI永續創新、簽署自然碳匯MOU 啟動綠色國際新格局

全球記憶體模組領導品牌威剛（3260）科技正以跨界創新策略，重新定義企業永續新格局。在此次聯合國氣候大會（COP 30）上，威剛不僅展示以AI科技解決永續發展瓶頸，並與巴拉圭Atenil S.A.簽署MOU，啟動自然碳匯專案，跨界合作協助全球淨零加速。

此次代表參與COP30，威剛於國際峰會中展出多項創新成果，以實際行動體現企業如何運用科技推動永續發展，成果涵蓋智慧管理到綠色生態圈的建立。

首先，威剛透過AI技術應用於企業風險管理（Enterprise Risk Management），藉此精準識別與評估各種ESG相關風險與機會，有助於準確設定永續目標及策略。在碳權開發方面，威剛以積極跨國合作態度推動符合VCS標準的電動車充電系統專案 TEVCS（Project ID: 5455）。以台灣為起點，藉由充電樁碳權的開發，鼓勵充電樁建置，最終目標是形成完整的綠色載具生態圈。

同時，威剛持續優化物流鏈，透過電動三輪車與智能運輸管理系統（TMS）打造低排放物流網絡，有效實踐了低碳物流，兼顧營運效率與環境責任。此外，威剛還發起ESG for Culture文化永續倡議，執行「One Concert, One Forestry」計畫，結合文創活動（如演唱會）與植樹行動，並導入NFT技術鼓勵觀眾參與，將文化活動轉化為具體的永續行動力。

另外，威剛於11月17日與巴拉圭專業碳管理公司Atenil S.A.正式簽署永續發展合作備忘錄（MOU），雙方將在自然碳匯解決方案及相關碳權專案方面展開深度合作，期能共同推動與探索自然基解決方案（Nature-based Solutions），包括但不限於植樹造林（Afforestation）、再造林（Reforestation）與植被恢復（Revegetation, ARR）等倡議。

未來，威剛與Atenil S.A.將致力於取得公共部門支持和資訊交流，針對碳排放減量相關議題，向各自的政府部門提供聯合建議與提案，藉此推動中華民國（臺灣）與巴拉圭的雙邊永續合作。雙方也將促進臺巴兩國（或其附屬機構）在碳解決方案領域的創新生態系合作，以相互交流資源與經驗。本次合作的最終目標是共同申請與獲取碳權（Carbon Credits）。威剛期望透過此次國際合作，將企業在綠色倡議上的努力，轉化為具體的國際影響力，加速全球邁向淨零碳排的腳步。