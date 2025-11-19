群聯於SC25推出新一代PASCARI企業級SSD

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子（8299）於19日在SC25展覽（Super Computing 2025）宣布推出新一代PCIe Gen5企業級SSD——Pascari X201與Pascari D201，且同步展示一台整合iGPU（integrated GPU）與Phison aiDAPTIV+技術的AI PC筆電並直接執行AI Agents的效能成果。

群聯電子創辦人暨執行長潘健成表示，全球產業正全力將AI導入營運並提升轉型，從早期概念驗證到邊緣AI以及企業級SSD的大規模部署，每一階段都需要更高速以及更穩定的AI與儲存基礎架構。資料量與運算量的激增，使得NAND控制晶片、韌體（Firmware）與IP的深度整合能力成為決定AI效益以及SSD儲存效能的關鍵。

此次產品線擴張延續了先前已量產並供貨給OEM客戶的Pascari D205V Gen5 PCIe 122.88TB超高容量SSD方案（採用獨特 E3.L 外型），同時也為下一階段最高245TB容量的Pascari SSD系列鋪路，持續打造企業級SSD儲存容量新紀錄。

群聯多年來持續投入自研技術，就是為了讓企業在導入邊緣AI以及SSD儲存系統時能真正看到效益，而不是只停留在概念。無論是需要超低延遲與穩定QoS的AI訓練環境，還是追求高密度、高效率的雲端與儲存伺服器，公司的Pascari企業級SSD與aiDAPTIV技術都能協助客戶建立穩固的AI與資料儲存基礎。

此外，整合aiDAPTIV+與iGPU的AI PC筆電，不僅能執行高效推論型（Inference-based）AI Agents，更能協助企業強化工作效率，實現AI營運轉型升級。