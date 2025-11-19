快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

研調：估2026年逾50%AI眼鏡 搭載AR功能

中央社／ 台北19日電

Meta推出首款消費級AR眼鏡Meta Ray-Ban Display，意味著全球智慧眼鏡市場將從「AI眼鏡」階段，進入具顯示功能的「AR眼鏡」競爭。研調機構DIGITIME預估，2026年推出的AI眼鏡款式中，具備AR功能的比重將提升至50%以上。

相較2024年未量產的AR眼鏡Meta Orion，Meta Ray-Ban Display為Meta宣告進入可量產的消費級AR眼鏡市場，業界認為，2026年將引發更多業者跟進。

DIGITIME預估，2026年推出的AI眼鏡款式中，具備AR功能的比重將提升至50%以上。

DIGITIMES分析師方覺民指出，Meta在智慧眼鏡市場採用雙軌策略，第1是持續以Ray-Ban Meta （Gen2）、Oakley Meta HSTN等無顯示功能的AI眼鏡擴大市占率，透過優化續航力、拓展運動等利基市場，來接觸更廣泛的用戶。

第2是以Meta Ray-Ban Display較高價但消費者可負擔的AR眼鏡，進行小規模市場驗證；因受限於AR零組件產能限制，銷量非Meta首要目標，主要目的為搶先獲取早期用戶反饋、展示技術力，並確立市場話語權。

DIGITIMES認為，AR眼鏡若能與時尚品牌聯名，將為拓展AR眼鏡普及可行策略。原因在於時尚品牌消費者對價格接受度較高，即便AR眼鏡價格較昂貴，仍可維持一定接受度，未來隨著供應鏈成本降低後，再逐步滲透至一般消費者。

AR Meta 智慧眼鏡
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

輝達股價在財報出爐前墜落修正 分析師看好「驚艷」業績有利後市

水冷報到 供應鏈業績將飛揚

美股跌勢敲警鐘 可能全面回檔10%

貝佐斯上火線掌AI新創 卸任亞馬遜執行長四年後再任管理職

相關新聞

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

台積電再傳洩密案，7月退休技術研發資深副總羅唯仁，10月轉任競爭對手英特爾（Intel）研發副總，更疑似帶著研發機密，恐...

虎門第3季每股純益1.29元 歷年同期新高。

虎門（6791）公布2025年第3季營運成果暨10月營收，單季營收2.15億元，年增17.41％；第3季歸屬母公司稅後純...

台積電退休高層洩密案 龔明鑫：向高檢署說明核心關鍵技術管制

台積電再傳洩密案，且這次是退休高層疑涉洩密案，經濟部長龔明鑫19日表示，高檢署已展開調查，經濟部將配合說明核心關鍵技術的...

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？ 龔明鑫：會討論

外傳台積電前資深副總羅唯仁退休後回鍋英特爾，帶走高階製程機密資料，高檢署已分案調查，立委王鴻薇19日在立法院經委會質詢經...

新一智能攜手友達Micro LED AR導覽登場澎湖輪 打造智慧移動新緯度

達運（6120）集團旗下新一智能（One Smart Solution）與友達（2409）光電攜手國門之鑰「澎湖輪」，啟...

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

業界傳出，台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月退休後，10月轉戰英特爾，疑似帶走台積電先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。