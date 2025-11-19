聯電TCIA再創佳績 一口氣抱回9項大獎、潛在效益逾50億元

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）表示，在經濟部產業發展署指導、中衛發展中心主辦的「台灣持續改善活動」競賽（TCIA）中再度寫下新紀錄，今年共奪下4座金塔獎、1座銀塔獎、1座最佳改善創新獎及3座改善創新獎，展現聯電在智慧製造、品質精進與永續發展上的深厚實力。

聯電說明，今年共有五組參賽團隊，分別投入品質、專案、間接及智能應用等組別，從全台137家企業、253件改善案中脫穎而出，獲得評審團高度肯定，為公司長年推動的「持續改善文化」再添一座重要里程碑。

在品質組部分，南科廠「暴峰圈」團隊首創智能化 I-PILOT 參數預測系統，導入全連結神經網路，精準預測高階產品製程參數，將異常率由2.5%壓低至1.25%，良率提升達51%，並申請兩項營業秘密，被視為業界標竿案例。新加坡廠「藍星圈」團隊則開發深溝槽結構電容器與創新金屬製程，讓矽中介層晶片傳輸頻率提升78%、速度增加80%，帶動客戶數量大幅成長，並取得美國專利，凸顯技術領先地位。

專案組方面，南科廠「飛鷹圈」導入智慧化晶舟更換系統與 3D CLAHE（Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization）辨識技術，大幅降低車用產品終端晶粒故障率至業界極低的 0.07ppm，同時節省購機與實驗成本，並有效減碳，改善成效被形容「相當亮眼」。

在間接組，「光罩工程服務處無縫圈」團隊自主研發智能排程系統，以 REASA（Resource Elasticity Adaptation Simulation Algorithm）演算流程為核心，結合AI模型，成功將OPC（Optical Proximity Correction）損失率改善68.4%，作業效率提升94%，並推動DRC（Design Rule Check）檢測「零異常」目標，成果豐碩。

智能應用組則由南科廠「響圈圈」奪魁。聯電表示，該團隊依循智慧製造成熟度指標UMC Autonomous Level，將MOEA/D、GRU（Gated Recurrent Unit）與多元迴歸分析等演算法導入製造系統，成功拉升Fab 12A的製造智慧化等級，顯著提升製造品質與生產效率。

聯電強調，各團隊成果深度結合AI、大數據分析與智能排程等高科技工具，實際朝智能工廠目標邁進，同時呼應公司工業4.0與數位轉型策略，透過製程優化、節能減碳與品質升級，回應市場對「高品質、低碳半導體」的期待，整體潛在效益估計超過50億元。展望未來，聯電將持續深化數位轉型與智慧製造，將「改善與創新」內化為全體員工的品質文化核心，全面強化組織改善及創新能力，打造公司、客戶與社會三方共榮的永續未來。

