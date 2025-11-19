摩爾定律告終？ ASML主管反駁：未來15年製程藍圖續推進

半導體先進製程推進時不時傳出摩爾定律將走不下去的說法，不過，各界說法不同，ASML台灣暨東南亞區客戶行銷主管徐寬成今日對此提出說法，他說，摩爾定律走不下去是不對的，事實上製程仍然按照藍圖持續推進，微縮和EUV也有非常關鍵關係，預期未來15年製程藍圖續推進，ASML也持續技術推進協助產業。此外，記憶體應用方面不論NAND或DRAM都需要鍵合，新的設備也因此能改善異質整合。

他提到，新的晶片架構上如先進封裝提及，矽中介層面積堆疊下，新的機台曝光效率升級對ASML是重要里程碑，ASML在後段封裝較少為外界關注但實際上已推出XT:260設備並於今年第3季已首度出貨應對客戶需求，在過往晶片微縮以外，放大面積造成的生產效率提升也是另一個議題。

廣為業界熟知的摩爾定律是指在相同面積的積體電路（晶片）上，可容納的電晶體數量大約每18個月到24個月會增加一倍，使晶片的效能會隨之提升，而成本則會降低。

摩爾定律是由英特爾（Intel）的共同創辦人高登·摩爾（Gordon Moore）在1965年提出，並非自然科學定律，而是一個觀察趨勢的預測。