群聯SC25發表新一代Pascari Gen5企業SSD 端出AI PC方案搶攻AI商機

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）19日於超級電腦大會SC25宣布，推出新一代PCIe Gen5企業級SSD——Pascari X201與Pascari D201，主打AI訓練、推論與雲端資料中心等高強度工作負載。X201鎖定資料密集型應用，D201則以高密度設計滿足雲端與物件儲存叢集需求，兩者最高連續讀寫可達14.5GB/s、12GB/s，容量分別上看30.72TB與15.36TB，提供1、3 DWPD等企業級耐用規格。

群聯同步展示一台整合 iGPU 與自家 aiDAPTIV+ 技術的 AI PC 筆電，實際示範AI Agents應用效能，宣稱在常見AI Agent場景中最高可提升約25倍效能，例如對YouTube影片進行GenAI推論，反應時間可由73秒縮短至約4秒，瞄準企業辦公與學生端AI實作需求。

群聯指出，新產品延續既有已量產、單顆容量達122.88TB的Pascari D205V SSD，並為未來最高245TB企業級SSD鋪路。創辦人暨執行長潘健成表示，資料量與運算量暴增，使NAND控制晶片、韌體與IP的整合成為AI效益關鍵，群聯自研技術就是要讓企業在導入邊緣AI與SSD儲存系統時「看得到真正效益」。Pascari X201、D201 預計今年底先提供特定企業與OEM客戶，整合aiDAPTIV+的PC則將於2026年初問市。