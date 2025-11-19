群聯SC25發表新一代Pascari Gen5企業SSD 端出AI PC方案搶攻AI商機

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）19日於超級電腦大會SC25宣布，推出新一代PCIe Gen5企業級SSD——Pascari X201與Pascari D201，主打AI訓練、推論與雲端資料中心等高強度工作負載。X201鎖定資料密集型應用，D201則以高密度設計滿足雲端與物件儲存叢集需求，兩者最高連續讀寫可達14.5GB/s、12GB/s，容量分別上看30.72TB與15.36TB，提供1、3 DWPD等企業級耐用規格。

群聯同步展示一台整合 iGPU 與自家 aiDAPTIV+ 技術的 AI PC 筆電，實際示範AI Agents應用效能，宣稱在常見AI Agent場景中最高可提升約25倍效能，例如對YouTube影片進行GenAI推論，反應時間可由73秒縮短至約4秒，瞄準企業辦公與學生端AI實作需求。

群聯指出，新產品延續既有已量產、單顆容量達122.88TB的Pascari D205V SSD，並為未來最高245TB企業級SSD鋪路。創辦人暨執行長潘健成表示，資料量與運算量暴增，使NAND控制晶片、韌體與IP的整合成為AI效益關鍵，群聯自研技術就是要讓企業在導入邊緣AI與SSD儲存系統時「看得到真正效益」。Pascari X201、D201 預計今年底先提供特定企業與OEM客戶，整合aiDAPTIV+的PC則將於2026年初問市。

AI 群聯 控制晶片 快閃記憶體
相關新聞

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

台積電再傳洩密案，7月退休技術研發資深副總羅唯仁，10月轉任競爭對手英特爾（Intel）研發副總，更疑似帶著研發機密，恐...

虎門第3季每股純益1.29元 歷年同期新高。

虎門（6791）公布2025年第3季營運成果暨10月營收，單季營收2.15億元，年增17.41％；第3季歸屬母公司稅後純...

台積電退休高層洩密案 龔明鑫：向高檢署說明核心關鍵技術管制

台積電再傳洩密案，且這次是退休高層疑涉洩密案，經濟部長龔明鑫19日表示，高檢署已展開調查，經濟部將配合說明核心關鍵技術的...

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？ 龔明鑫：會討論

外傳台積電前資深副總羅唯仁退休後回鍋英特爾，帶走高階製程機密資料，高檢署已分案調查，立委王鴻薇19日在立法院經委會質詢經...

傳台積老將羅唯仁帶走機密 童子賢：組織有韌性不影響競爭力

外傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走2奈米先進製程等資料回鍋英特爾，引起業界譁然，代工廠和碩董事長童子賢今天表示...

摩爾定律告終？ ASML主管反駁：未來15年製程藍圖續推進

半導體先進製程推進時不時傳出摩爾定律將走不下去的說法，不過，各界說法不同，ASML台灣暨東南亞區客戶行銷主管徐寬成今日對...

