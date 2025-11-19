遠傳、NCSOFT再攜手 新遊戲《AION2》限定活動重磅上市

遠傳（4904）19日宣布與韓國知名遊戲公司NCSOFT再度合作，今年NCSOFT旗下新遊戲《AION2》於18晚23點於台灣、韓國同步重磅上市，並與遠傳指定合作推出獨家上市活動，祭出帳單代收回饋、專屬資費方案以及遠傳三創門市活動，讓玩家從線上到線下，享受多重優惠。

遠傳表示，與韓國知名遊戲公司NCSOFT合作，繼《天堂2M》、《昊緣》等活動成功串聯遊戲與電信市場，再度推出新遊戲《AION2》，《AION2》採 Unreal Engine 5 打造，是《AION 永恆紀元》的正統續作。新作承襲原作世界觀，地圖大幅擴張，並強調更真實的手動戰鬥操作，讓玩家在 PC 與手機版本都能享受更自由、流暢的冒險體驗。

為回饋玩家支持，遠傳強調，《AION2》推出帳單代收回饋活動。即日起至 12 月 31 日，於指定網頁登錄、並在 Google Play商店以遠傳帳單代收購買《AION2》遊戲品項，累積消費滿5,000元回饋10%電信折抵金（每人回饋限額500元，限量200名玩家）； 滿足上述條件再加碼贈送《AION2》專屬虛寶：「上級勇氣咒文書(活動) x 10＋上級加護咒文書(活動) x 10＋上級衝擊緩和咒文書(活動) x 5」（限量200名玩家）

此外，遠傳指出，遠傳與NCSOFT同步推出網路及實體門市優惠，即日起於遠傳網路門市指定賣場新申辦或攜碼指定方案（24 個月），即可獲得《AION2》超值虛寶禮包（內含：上級風之祕藥(刻印) x 15＋上級疾走咒文書(活動) x 30）。

即日起至11月30日，遠傳強調，於三創生活園區「遠傳台北資訊園區門市」推出《AION2》獨家活動。至該門市申辦業務即可獲得限量《AION2》精美小禮，完成拍照打卡任務可參加抽獎，有機會獲得市價逾10,000元的大禮。

遠傳表示，帳單代收長期與熱門線上遊戲深度合作，同時積極拓展多元化代收，用戶只要用手機門號即可在Google Play、Apple Store上的App及遊戲，以及Netflix、Spotify等OTT影音平台、Google One、PlayStation Store、Microsoft Store以及線上普渡、路邊停車費等一鍵輕鬆付款，購買費用將會併入電信帳單費用中一起繳款，快速、安全又不會忘記繳費，還可享多重優惠。