遠傳、NCSOFT再攜手 新遊戲《AION2》限定活動重磅上市

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）19日宣布與韓國知名遊戲公司NCSOFT再度合作，今年NCSOFT旗下新遊戲《AION2》於18晚23點於台灣、韓國同步重磅上市，並與遠傳指定合作推出獨家上市活動，祭出帳單代收回饋、專屬資費方案以及遠傳三創門市活動，讓玩家從線上到線下，享受多重優惠。

遠傳表示，與韓國知名遊戲公司NCSOFT合作，繼《天堂2M》、《昊緣》等活動成功串聯遊戲與電信市場，再度推出新遊戲《AION2》，《AION2》採 Unreal Engine 5 打造，是《AION 永恆紀元》的正統續作。新作承襲原作世界觀，地圖大幅擴張，並強調更真實的手動戰鬥操作，讓玩家在 PC 與手機版本都能享受更自由、流暢的冒險體驗。

為回饋玩家支持，遠傳強調，《AION2》推出帳單代收回饋活動。即日起至 12 月 31 日，於指定網頁登錄、並在 Google Play商店以遠傳帳單代收購買《AION2》遊戲品項，累積消費滿5,000元回饋10%電信折抵金（每人回饋限額500元，限量200名玩家）； 滿足上述條件再加碼贈送《AION2》專屬虛寶：「上級勇氣咒文書(活動) x 10＋上級加護咒文書(活動) x 10＋上級衝擊緩和咒文書(活動) x 5」（限量200名玩家）

此外，遠傳指出，遠傳與NCSOFT同步推出網路及實體門市優惠，即日起於遠傳網路門市指定賣場新申辦或攜碼指定方案（24 個月），即可獲得《AION2》超值虛寶禮包（內含：上級風之祕藥(刻印) x 15＋上級疾走咒文書(活動) x 30）。

即日起至11月30日，遠傳強調，於三創生活園區「遠傳台北資訊園區門市」推出《AION2》獨家活動。至該門市申辦業務即可獲得限量《AION2》精美小禮，完成拍照打卡任務可參加抽獎，有機會獲得市價逾10,000元的大禮。

遠傳表示，帳單代收長期與熱門線上遊戲深度合作，同時積極拓展多元化代收，用戶只要用手機門號即可在Google Play、Apple Store上的App及遊戲，以及Netflix、Spotify等OTT影音平台、Google One、PlayStation Store、Microsoft Store以及線上普渡、路邊停車費等一鍵輕鬆付款，購買費用將會併入電信帳單費用中一起繳款，快速、安全又不會忘記繳費，還可享多重優惠。

相關新聞

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

台積電再傳洩密案，7月退休技術研發資深副總羅唯仁，10月轉任競爭對手英特爾（Intel）研發副總，更疑似帶著研發機密，恐...

虎門第3季每股純益1.29元 歷年同期新高。

虎門（6791）公布2025年第3季營運成果暨10月營收，單季營收2.15億元，年增17.41％；第3季歸屬母公司稅後純...

台積電退休高層洩密案 龔明鑫：向高檢署說明核心關鍵技術管制

台積電再傳洩密案，且這次是退休高層疑涉洩密案，經濟部長龔明鑫19日表示，高檢署已展開調查，經濟部將配合說明核心關鍵技術的...

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？ 龔明鑫：會討論

外傳台積電前資深副總羅唯仁退休後回鍋英特爾，帶走高階製程機密資料，高檢署已分案調查，立委王鴻薇19日在立法院經委會質詢經...

傳台積老將羅唯仁帶走機密 童子賢：組織有韌性不影響競爭力

外傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走2奈米先進製程等資料回鍋英特爾，引起業界譁然，代工廠和碩董事長童子賢今天表示...

摩爾定律告終？ ASML主管反駁：未來15年製程藍圖續推進

半導體先進製程推進時不時傳出摩爾定律將走不下去的說法，不過，各界說法不同，ASML台灣暨東南亞區客戶行銷主管徐寬成今日對...

