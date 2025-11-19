傳台積老將羅唯仁帶走機密 童子賢：組織有韌性不影響競爭力

快訊

中央社／ 台北19日電
外傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走2奈米等先進製程等資料回鍋英特爾，代工廠和碩董事長童子賢19日出席一場論壇時受訪表示，台積電組織已經具有相當韌性，不會因為一個人的跳槽而影響競爭力。圖／中央社

外傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走2奈米先進製程等資料回鍋英特爾，引起業界譁然，代工廠和碩董事長童子賢今天表示，台積電組織已經具有相當的韌性，不會因為一個人跳槽，就造成關鍵性影響，這個案不會影響台積電競爭力。

童子賢下午出席玉山安永科技論壇，以「供應鏈韌性與技術驅動的未來關鍵」為主題，探討人工智慧（AI）應用、供應鏈風險管理與跨國投資策略。

他於會前接受媒體採訪指出，看媒體報導才知道羅唯仁事件，並不清楚個案，但台灣半導體是有全球競爭力的產業，不會因為一、兩個個案而受到嚴重影響。

童子賢舉例，中國現在的半導體供應鏈基本上都是台灣人才，是包含工程師和當年在台積電任職過的幹部過去創立，雖然帶給中國在成熟製程相當大的產能，但台積電也並未因此喪失在全球先進製程的龍頭地位。

童子賢強調，每一間公司都有自己不同的配方與參數，如果製程和整個流程跟台積電不一樣，即使參考台積電的參數也未必有辦法直接使用。

他說，台積電擅長一次應付可能5個大客戶、30個中型客戶、100個小客戶，台積電的製程有辦法根據幾十個不同客戶進行微調，但良率都相當高，這就是台積電的競爭力。即使帶走台積電一些設計參數，頂多只能參考，別家業者連生產線或生產設備的安排都不一樣，不太可能直接複製。

根據媒體報導，75歲的羅唯仁於今年7月底自台積電退休，但退休前動用高階主管職權要求下屬對他簡報，並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走，台積電蒐證中，準備對他有所動作；業界也傳出羅唯仁已於10月底赴老東家英特爾任職。

