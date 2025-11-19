快訊

直播／贈藍營水泥鎢絲燈！黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

邱澤、許瑋甯迎4周年補辦婚禮！絕美婚紗曝光鬆口二胎計畫

直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

CloudMile成新加坡政府戰略夥伴 助力50家企業導入AI轉型

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞洲AI科技公司CloudMile萬里雲近日正式獲新加坡政府數位產業辦公室（Digital Industry Singapore, DISG）指定為國家級Enterprise Compute Initiative（ECI）計畫的科技顧問夥伴，攜手推動新加坡企業採用AI加速實現企業轉型。

ECI是新加坡政府於2025財政預算案推出的重點國家計劃，目標透過雲端與AI技術，全面強化企業競爭力、培育技術人才，支持當地產業的長遠發展。該計劃總預算高達1.5億新幣（約新台幣35.9億元），由DISG主導，並由新加坡經濟發展局（EDB）、企業發展署（ESG）以及資通訊媒體發展局（IMDA）共同成立聯合辦公室，整合新加坡經濟策略、企業數位技術發展等資源，推動數位產業發展。

CloudMile萬里雲作為新加坡ECI計畫戰略伙伴，將協助新加坡企業制定AI藍圖、挖掘高潛力應用場景，並共同開發具可行性的AI應用。未來一年，CloudMile萬里雲預計將與超過50家新加坡企業合作，透過舉辦AI工作坊、技術諮詢和模型開發，協助企業從AI應用場景發想、模型開發、導入測試到實際部署，全面提升營運效率與創新能力。

CloudMile萬里雲東南亞區域總經理Jeremy Heng表示，公司自主開發的Generative AI Foundation Framework，能夠幫助企業從需求、驗證、到部署AI應用，兼顧數據隱私與合規，快速落地AI成果。

CloudMile萬里雲在製造、媒體、金融與教育等多個垂直產業具備AI導入經驗，日前擁有超過1,400家企業客戶，是台灣具有代表性的AI科技公司之一。此次獲選為新加坡國家級AI推動計劃的戰略夥伴，不僅是CloudMile萬里雲深耕東南亞市場的重要里程碑，也體現了台灣AI技術實力在國際上的高度認可。後續也將以此次參與新加坡AI國家計畫為契機，進一步串連台灣與東南亞的AI生態系合作，協助更多亞太企業實現AI轉型與創新應用，樹立「台灣AI技術出海」典範。

AI 新加坡
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台灣詐騙案第一名？法務部長：沒有喔 不能這樣講喔！

月世界惡地形再造新風貌 高師大USR推動田寮轉型地方創生

新加坡打詐像打地鼠…監管加密幣漏洞多 恐淪洗錢避風港

欲公務訪星遭拒 徐佳青一度稱：可能列入警示範圍

相關新聞

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

台積電再傳洩密案，7月退休技術研發資深副總羅唯仁，10月轉任競爭對手英特爾（Intel）研發副總，更疑似帶著研發機密，恐...

虎門第3季每股純益1.29元 歷年同期新高。

虎門（6791）公布2025年第3季營運成果暨10月營收，單季營收2.15億元，年增17.41％；第3季歸屬母公司稅後純...

台積電退休高層洩密案 龔明鑫：向高檢署說明核心關鍵技術管制

台積電再傳洩密案，且這次是退休高層疑涉洩密案，經濟部長龔明鑫19日表示，高檢署已展開調查，經濟部將配合說明核心關鍵技術的...

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？ 龔明鑫：會討論

外傳台積電前資深副總羅唯仁退休後回鍋英特爾，帶走高階製程機密資料，高檢署已分案調查，立委王鴻薇19日在立法院經委會質詢經...

傳台積老將羅唯仁帶走機密 童子賢：組織有韌性不影響競爭力

外傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走2奈米先進製程等資料回鍋英特爾，引起業界譁然，代工廠和碩董事長童子賢今天表示...

摩爾定律告終？ ASML主管反駁：未來15年製程藍圖續推進

半導體先進製程推進時不時傳出摩爾定律將走不下去的說法，不過，各界說法不同，ASML台灣暨東南亞區客戶行銷主管徐寬成今日對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。