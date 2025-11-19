CloudMile成新加坡政府戰略夥伴 助力50家企業導入AI轉型

亞洲AI科技公司CloudMile萬里雲近日正式獲新加坡政府數位產業辦公室（Digital Industry Singapore, DISG）指定為國家級Enterprise Compute Initiative（ECI）計畫的科技顧問夥伴，攜手推動新加坡企業採用AI加速實現企業轉型。

ECI是新加坡政府於2025財政預算案推出的重點國家計劃，目標透過雲端與AI技術，全面強化企業競爭力、培育技術人才，支持當地產業的長遠發展。該計劃總預算高達1.5億新幣（約新台幣35.9億元），由DISG主導，並由新加坡經濟發展局（EDB）、企業發展署（ESG）以及資通訊媒體發展局（IMDA）共同成立聯合辦公室，整合新加坡經濟策略、企業數位技術發展等資源，推動數位產業發展。

CloudMile萬里雲作為新加坡ECI計畫戰略伙伴，將協助新加坡企業制定AI藍圖、挖掘高潛力應用場景，並共同開發具可行性的AI應用。未來一年，CloudMile萬里雲預計將與超過50家新加坡企業合作，透過舉辦AI工作坊、技術諮詢和模型開發，協助企業從AI應用場景發想、模型開發、導入測試到實際部署，全面提升營運效率與創新能力。

CloudMile萬里雲東南亞區域總經理Jeremy Heng表示，公司自主開發的Generative AI Foundation Framework，能夠幫助企業從需求、驗證、到部署AI應用，兼顧數據隱私與合規，快速落地AI成果。

CloudMile萬里雲在製造、媒體、金融與教育等多個垂直產業具備AI導入經驗，日前擁有超過1,400家企業客戶，是台灣具有代表性的AI科技公司之一。此次獲選為新加坡國家級AI推動計劃的戰略夥伴，不僅是CloudMile萬里雲深耕東南亞市場的重要里程碑，也體現了台灣AI技術實力在國際上的高度認可。後續也將以此次參與新加坡AI國家計畫為契機，進一步串連台灣與東南亞的AI生態系合作，協助更多亞太企業實現AI轉型與創新應用，樹立「台灣AI技術出海」典範。