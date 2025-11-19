Google 宣布啟用「最聰明模型」 Gemini 3
Google今天在官方部落格宣布，「最聰明模型」Gemini 3即日起開放使用。
Google約在兩年多前啟用大語言模型Gemini，也是Google有史以來規模最大的科學與產品計畫之一。相關應用包括「AI 總覽」現在每月有 20 億的活躍使用者；Gemini 應用程式的每月活躍使用者超過 6.5 億，超過 70% 的雲端客戶正在使用Google AI；約1,300 萬名開發者利用其生成式模型進行開發已是日常可見的應用。
Google指出，Gemini 1 在原生多模態和長脈絡視窗上的突破，擴展了資訊處理的種類與數量。Gemini 2 為代理能力奠定了基礎，推展了推理與思考的疆界，協助處理更複雜的任務與想法，讓 Gemini 2.5 Pro 在 LMArena 榜首蟬聯超過六個月。
Google宣布推出Gemini 3，是當前最聰明的模型，它整合了 Gemini 的所有能力，以頂尖推理能力為特點，能掌握深度與細微差異，包括察覺創意構想中的微妙線索，還是抽絲剝繭地解析難題的層層結構。Gemini 3 也更擅長釐清請求背後的脈絡與意圖。Google指出，短短兩年內，AI 已從單純地閱讀文字和圖像，進化到能「讀懂空氣」。
Google宣布即日起將以Google的規模全面推出 Gemini。包括在搜尋的「AI 模式」中導入具備更複雜推理能力與全新動態體驗的 Gemini 3，也是首次在模型發布首日就將 Gemini 同步導入搜尋功能。Gemini 3 今天登陸 Gemini 應用程式、提供給 AI Studio 和 Vertex AI 的開發者，以及全新的代理開發平台 Google Antigravity。
Google並開放台灣的大學生從今天開始起到 12 月 9 日，申請 Google AI Pro 學生方案即可享有整整一年的免費試用，在學習與創作上能搶先運用 Gemini 3 等最先進的 AI 工具。
Google將透過發布 Gemini 3 Pro 預覽版來開啟 Gemini 3 時代，同時推出強化推理模式Gemini 3 Deep Think，先開放給安全測試人員使用，之後將提供給 Google AI Ultra 訂閱用戶。Gemini 3 Pro強調回應聰明、簡潔且直接，摒棄了陳腔濫調與阿諛奉承，轉而提供真知灼見，告訴使用者需要聽到的，而不僅僅是想聽到的，將是真正的思考夥伴，從透過生成高清晰度的視覺化程式碼來轉譯艱澀的科學概念，到創意的腦力激盪，提供理解資訊與表達自我的新方式。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 不買iPhone 17 Pro！iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」蘋果聽到了
📢 學生做筆記挑iPad還是三星平板？網狂推這品牌：書寫體驗極佳
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 Nothing Ear (3)無線耳機開箱！透明充電盒變麥克風 實測拍片很適合
📢 LINE免費貼圖！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋專用圖案在這
📢 Pixel Watch 4開箱！12490元起、實測睡眠追蹤驚豔 Gemini抬手輕鬆對話
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言