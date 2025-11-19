快訊

Google 宣布啟用「最聰明模型」 Gemini 3

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google今天在官方部落格宣布，「最聰明模型」Gemini 3即日起開放使用。

Google約在兩年多前啟用大語言模型Gemini，也是Google有史以來規模最大的科學與產品計畫之一。相關應用包括「AI 總覽」現在每月有 20 億的活躍使用者；Gemini 應用程式的每月活躍使用者超過 6.5 億，超過 70% 的雲端客戶正在使用Google AI；約1,300 萬名開發者利用其生成式模型進行開發已是日常可見的應用。

Google指出，Gemini 1 在原生多模態和長脈絡視窗上的突破，擴展了資訊處理的種類與數量。Gemini 2 為代理能力奠定了基礎，推展了推理與思考的疆界，協助處理更複雜的任務與想法，讓 Gemini 2.5 Pro 在 LMArena 榜首蟬聯超過六個月。

Google宣布推出Gemini 3，是當前最聰明的模型，它整合了 Gemini 的所有能力，以頂尖推理能力為特點，能掌握深度與細微差異，包括察覺創意構想中的微妙線索，還是抽絲剝繭地解析難題的層層結構。Gemini 3 也更擅長釐清請求背後的脈絡與意圖。Google指出，短短兩年內，AI 已從單純地閱讀文字和圖像，進化到能「讀懂空氣」。

Google宣布即日起將以Google的規模全面推出 Gemini。包括在搜尋的「AI 模式」中導入具備更複雜推理能力與全新動態體驗的 Gemini 3，也是首次在模型發布首日就將 Gemini 同步導入搜尋功能。Gemini 3 今天登陸 Gemini 應用程式、提供給 AI Studio 和 Vertex AI 的開發者，以及全新的代理開發平台 Google Antigravity。

Google並開放台灣的大學生從今天開始起到 12 月 9 日，申請 Google AI Pro 學生方案即可享有整整一年的免費試用，在學習與創作上能搶先運用 Gemini 3 等最先進的 AI 工具。

Google將透過發布 Gemini 3 Pro 預覽版來開啟 Gemini 3 時代，同時推出強化推理模式Gemini 3 Deep Think，先開放給安全測試人員使用，之後將提供給 Google AI Ultra 訂閱用戶。Gemini 3 Pro強調回應聰明、簡潔且直接，摒棄了陳腔濫調與阿諛奉承，轉而提供真知灼見，告訴使用者需要聽到的，而不僅僅是想聽到的，將是真正的思考夥伴，從透過生成高清晰度的視覺化程式碼來轉譯艱澀的科學概念，到創意的腦力激盪，提供理解資訊與表達自我的新方式。

Google AI
