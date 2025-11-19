元太資產規模跨越千億里程碑 前三季營收與獲利創新高

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

E Ink元太（8069）科技19日發布財務成果，2025年第3季單季合併營收為新台幣104.15億元，較2024年第3季增加13%，歸屬於母公司之淨利為新台幣42.38億元，單季稅後每股盈餘（EPS）新台幣3.67元。

2025前三季合併營收新台幣291億元，較去年同期成長29%，營業利益為新台幣99.9億元，淨利新台幣達94億元。前三季營收、營業利益及淨利均創下歷史新高，其中營業利益及淨利皆已超越去年全年，累計稅後每股盈餘（EPS）8.17元。

受惠於本業獲利穩健成長與良好的資金運用，公司資產規模亦持續擴大。相較 2021 年第 3 季的 516 億元，五年來總資產已倍增，並正式突破新台幣一千億元大關，其中近七成為現金與金融資產，顯示公司具備高度財務彈性，可支應未來擴產與研發投資。

因應全球電子紙需求攀升及未來大尺寸產品的成長趨勢，元太科技已啟動桃園觀音廠的建廠與擴產計畫，為中長期業務成長提前部署。在目前廠區基礎上持續擴建，新廠建設規劃於台灣與中國大陸廠區共預留近八萬坪基地面積，為現有生產面積的兩倍以上，為未來營運成長作準備。同時，公司亦於美國加州聖荷西購置新研發基地，強化灣區的長期研發投資及人才培育，聚焦彩色電子紙技術的前瞻創新，加速推動下一世代永續顯示技術。

隨著 AI 技術迅速普及，全球開始關注 AI 帶來的巨大能源需求，電子紙的低碳特性因而更加凸顯其關鍵價值。在零售、企業、醫療、教育與公共服務等場景中，針對長時間、常態性資訊顯示的需求持續攀升 - 從智慧零售廣告看板、工廠儀表板、城市交通資訊到企業協作顯示設備，各領域正加速數位化與智慧化轉型。

在 AI推動的數據與運算高速成長時代，顯示介面的需求已從追求高亮度與動態效果，轉向要求在大量資訊的長時呈現下，仍能維持節能、清晰且長久可讀的特性。電子紙以靜態顯示零耗電與無需背光的獨特優勢，有效降低 AI 系統的能源壓力，協助企業與城市以更永續的方式導入 AI 系統，成為 AI 應用中最具能源效率與永續意義的資訊顯示技術。

元太科技攜手美國麻省理工學院 MIT Solve共同推動全球公益與永續創新，展開三年全球合作計畫，於 MIT Solve 2025 頒發「E Ink 創新獎」，支持使用電子紙技術改善教育、無障礙醫療、居住等社會議題的創新團隊，延續電子紙源自 MIT 的技術研發傳承與科技回饋精神。

在日前《天下雜誌》公布的2025「天下永續公民獎」中，元太科技連續四年獲得肯定，今年再度蟬聯大型企業組製造業第五名，並同步入選「天下人才永續獎」，展現公司在永續治理、低碳營運、能源轉型與人才培育上的卓越成效。元太科技在公司治理、環境永續等指標中表現突出，包括100%產品符合綠色營收認定、CDP 氣候與水資源雙A評價、連續入選道瓊世界最佳企業指數，同時透過節能減碳與再生能源的積極作為大幅降低碳排。

此外，元太科技亦在第五屆「TSAA台灣永續行動獎」與第四屆「APSAA亞太永續行動獎」中表現亮眼，共囊括三座金獎、並奪下銀獎與銅獎，展現以電子紙技術推動低碳永續、教育平權、智慧醫療與生態保育的卓越成效。其中「e啟讀出未來」專案連續兩年勇奪亞太金獎，已成為科技促進教育平權與社會共融的典範案例。

新台幣 電子紙 元太
