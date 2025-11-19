台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

台積電再傳洩密案，7月退休技術研發資深副總羅唯仁，10月轉任競爭對手英特爾（Intel）研發副總，更疑似帶著研發機密，恐違反「國安法」。曾任台積電工程師、北市議員曾獻瑩說，過去台積電對於洩密案都會採取手段強硬法律行動，但這次涉及到有投資Intel的輝達、美方政府牽涉政治，恐怕會更加棘手。

曾獻瑩指出，羅唯仁職位屬於副總級能掌握大量先進製程的技術細節，一旦相關資料流出，不僅是公司內控問題，更可能造成台積電先進製程競爭優勢受到衝擊，牽扯到國家競爭力屬於國安層級問題。

曾獻瑩表示，雖兩邊有合作，但英特爾在發展晶圓代工業務後成為台積電競爭者，但與台積電為夥伴關係輝達，也是英特爾大股東，且美國政府也對其投資20億美元，大多數營收都來自美國IC設計公司台積電，不單面臨公司治理危機，更涉及台美關係、產業戰略佈局與國際政治可能風險，若採取法律行動勢必面臨是否會得罪美國、川普多重壓力。

曾獻瑩說，十多年前梁孟松事件，台積電對洩密到韓國與中國的競爭者採取強力法律行動，把侵害智慧財產權視為產業命脈的戰略議題，且過去台積電高階主管若轉往韓國、中國半導體體系任職都會出手維權，但這次所涉及產業鏈夥伴關係與政治議題，情勢遠比以往複雜得多，恐相當棘手。