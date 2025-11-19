羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？ 龔明鑫：會討論

外傳台積電前資深副總羅唯仁退休後回鍋英特爾，帶走高階製程機密資料，高檢署已分案調查，立委王鴻薇19日在立法院經委會質詢經濟部長龔明鑫，是否撤銷羅唯仁工研院院士的身份？龔明鑫說，會跟工研院討論。

工研院第14屆的新科院士名單有：台積公司執行副總經理暨共同營運長米玉傑、中鼎集團總裁余俊彥、中國醫藥大學暨醫療體系董事長及亞洲大學暨附屬醫院創辦人蔡長海、台積公司前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，以及台大醫療體系管理發展中心主任暨台大學醫學院醫學系小兒科特聘教授倪衍玄。

王鴻薇指出，羅唯仁在台積電的推存下，今年9月獲選為工研院院士，但現在羅唯仁涉入偷竊台積電先進製程機密，經濟部是否考慮暫停或撤銷其工研院院士身份？

龔明鑫表示，會跟工研院討論，既然委員有提到，「我們就來考慮」，現在羅唯仁案件還在調查當中，高檢署現在已依國安法進行調查，經濟部會完全配合，工研院院士部分，也會跟工研院討論。

台積電高階製程機密洩密案，短短半年內就出現兩件，一是日商東京威力利用在職工程師竊取台積電機密，二是傳聞前副總羅唯仁利用職權帶走2奈米、1.4奈米等逾20箱的影片及手寫資料，前往英特爾任職。

龔明鑫19日出席立法院經濟委員會報告「中油三接案第二期遭檢舉浮報工程款項爭議」案，在會前受訪時表示，台積電此次疑似洩密案可分：國家安全、整體產業利益、個別廠商損失等三個層次分析。

國家安全層面，龔明鑫說，高層機構已啟動相關調查，經濟部將配合說明核心關鍵技術的管制方式，以釐清事件是否有違反「國家安全法」的疑慮。

在個別廠商利益方面，龔明鑫表示，經濟部尊重台積電是否提出營業秘密訴訟的決定，若企業需要，經濟部會盡量提供協助。至於整體產業利益，經濟部將密切觀察此事件對台灣半導體產業生態鏈及客戶關係可能造成的損害。

龔明鑫表示，目前已建立防範關鍵技術外流的相關機制，也會隨時更新關鍵技術的範圍。