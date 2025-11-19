快訊

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

「老人住在自宅熟悉的家」其實很危險！專家籲及早做晚年居所規劃

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？ 龔明鑫：會討論

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台灣台積電公司前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁(右)今年9月獲選為工研院院士，並獲副總統蕭美琴（左）授證，如今涉竊台積電機密，恐違反國安法，在立委追問下，經濟部長龔明鑫表示，會跟工研院討論其院士資格是否撤銷。圖／總統府
台灣台積電公司前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁(右)今年9月獲選為工研院院士，並獲副總統蕭美琴（左）授證，如今涉竊台積電機密，恐違反國安法，在立委追問下，經濟部長龔明鑫表示，會跟工研院討論其院士資格是否撤銷。圖／總統府

外傳台積電前資深副總羅唯仁退休後回鍋英特爾，帶走高階製程機密資料，高檢署已分案調查，立委王鴻薇19日在立法院經委會質詢經濟部長龔明鑫，是否撤銷羅唯仁工研院院士的身份？龔明鑫說，會跟工研院討論。

工研院第14屆的新科院士名單有：台積公司執行副總經理暨共同營運長米玉傑、中鼎集團總裁余俊彥、中國醫藥大學暨醫療體系董事長及亞洲大學暨附屬醫院創辦人蔡長海、台積公司前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，以及台大醫療體系管理發展中心主任暨台大學醫學院醫學系小兒科特聘教授倪衍玄。

王鴻薇指出，羅唯仁在台積電的推存下，今年9月獲選為工研院院士，但現在羅唯仁涉入偷竊台積電先進製程機密，經濟部是否考慮暫停或撤銷其工研院院士身份？

龔明鑫表示，會跟工研院討論，既然委員有提到，「我們就來考慮」，現在羅唯仁案件還在調查當中，高檢署現在已依國安法進行調查，經濟部會完全配合，工研院院士部分，也會跟工研院討論。

台積電高階製程機密洩密案，短短半年內就出現兩件，一是日商東京威力利用在職工程師竊取台積電機密，二是傳聞前副總羅唯仁利用職權帶走2奈米、1.4奈米等逾20箱的影片及手寫資料，前往英特爾任職。

龔明鑫19日出席立法院經濟委員會報告「中油三接案第二期遭檢舉浮報工程款項爭議」案，在會前受訪時表示，台積電此次疑似洩密案可分：國家安全、整體產業利益、個別廠商損失等三個層次分析。

國家安全層面，龔明鑫說，高層機構已啟動相關調查，經濟部將配合說明核心關鍵技術的管制方式，以釐清事件是否有違反「國家安全法」的疑慮。

在個別廠商利益方面，龔明鑫表示，經濟部尊重台積電是否提出營業秘密訴訟的決定，若企業需要，經濟部會盡量提供協助。至於整體產業利益，經濟部將密切觀察此事件對台灣半導體產業生態鏈及客戶關係可能造成的損害。

龔明鑫表示，目前已建立防範關鍵技術外流的相關機制，也會隨時更新關鍵技術的範圍。

經濟部長 台積電 院士
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

傳台積前副總帶走先進製程機密 經長：涉國安等3層次

王鴻薇等5人粉專、直播批三立配合罷團青鳥 挨告加重誹謗獲不起訴

AI泡沫疑慮加深衝擊台股 龔明鑫：接到訂單還是滿多的

台積電退休高層洩密案 龔明鑫：向高檢署說明核心關鍵技術管制

相關新聞

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

台積電再傳洩密案，7月退休技術研發資深副總羅唯仁，10月轉任競爭對手英特爾（Intel）研發副總，更疑似帶著研發機密，恐...

虎門第3季每股純益1.29元 歷年同期新高。

虎門（6791）公布2025年第3季營運成果暨10月營收，單季營收2.15億元，年增17.41％；第3季歸屬母公司稅後純...

台積電退休高層洩密案 龔明鑫：向高檢署說明核心關鍵技術管制

台積電再傳洩密案，且這次是退休高層疑涉洩密案，經濟部長龔明鑫19日表示，高檢署已展開調查，經濟部將配合說明核心關鍵技術的...

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？ 龔明鑫：會討論

外傳台積電前資深副總羅唯仁退休後回鍋英特爾，帶走高階製程機密資料，高檢署已分案調查，立委王鴻薇19日在立法院經委會質詢經...

威剛跨界出擊 簽署自然碳匯MOU 啟動綠色國際新格局

全球記憶體模組領導品牌威剛（3260）正以跨界創新策略，重新定義企業永續新格局。威剛在此次聯合國氣候大會（COP 30）...

羅昇、友通攜手航太馬達業者六俊電機 強化無人機與機器人布局

羅昇（8374）、友通宣布策略投資深耕國防、航太與高階電控馬達的六俊電機，攜手拓展機器人與無人機等移動式載具的技術布局。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。