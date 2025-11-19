友達旗下元豐新科技 打造臺中火車站智慧運輸新體驗

友達（2409）光電旗下子公司元豐新科技專注於發展小間距顯示器之微型化LED技術與產品，提供前端晶粒到後端系統應用之整合解決方案，在經濟部產業發展署智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA）推動下，元豐新科技11月18日於臺灣鐵路臺中火車站舉行成果發表會，展示智慧顯示創新解決方案為旅客提供高品質候乘體驗的實際應用。

臺中火車站是中部鐵路轉運樞紐，每日旅運人次眾多，洞察此場域優化服務的關鍵方向為多語旅客導引、資訊即時性及優化人力運用等需求；因此，元豐新科技分別以「Micro LED透明顯示器結合AI智慧翻譯解決方案」、「81.5吋超低功耗Mini LED智慧互動顯示解決方案」及「智慧顯示引導立牌」改善繁忙車站內的資訊傳遞方式與服務品質，展現智慧顯示技術與AI應用跨域整合的實際成果。

「Micro LED透明顯示器結合AI智慧翻譯解決方案」可支援中文、英文、日文、韓文、泰文、印尼文與越南文等七種語言即時翻譯，在旅客服務中心協助外籍旅客購票、轉乘及查詢資訊，顯著改善外籍旅客語言溝通、提升文字閱讀上的便利性；此外，在售票處周邊導入超低功耗的「Mini LED智慧互動顯示解決方案」，搭配AI虛擬主播即時推播列車時刻與站務資訊，提供人性化的互動服務，讓乘客即時獲取所需資訊；而設置於主要通行動線的「智慧顯示引導立牌」則採用彩色電子紙顯示技術，具備高對比、低耗能與長時間可視的特性，用於顯示站內動態資訊、導引指標，強化旅客動線辨識與資訊可讀性，並達到減少碳排放的永續目標。

除了臺中火車站外，臺鐵新烏日站亦導入元豐新科技的智慧顯示解決方案「AI環景感測智慧光環」，此方案融合AI影像辨識與環景互動技術，可依據人流動態與場域資訊，主動進行內容展示與互動回應；以元豐新科技自有的高亮度、低功耗顯示技術與AI智慧模組搭配，擁有節能、高畫質與即時互動等特點，並透過AI分析旅客行為模式，即時呈現包含：列車時刻、旅遊導覽與在地文化等內容，創造有別以往的資訊溝通模式。

友達持續深入垂直場域，並以集團綜效提供多元解決方案，子公司元豐新科技的解決方案整合了顯示、AI與感測等技術，在本次成果發表會中大秀多元智慧顯示在公共運輸場域中的實際應用，為旅客服務效率的提升及流暢的移動體驗創造更多價值，也代表著臺灣智慧顯示產業的研發能量與落地實績，讓科技助力基礎公共設施建置，開啟智慧交通與城市永續發展的新篇章。 臺中火車站旅客服務中心導入透明Micro LED顯示器結合AI智慧翻譯解決方案，支援七種語言即時翻譯，協助外籍旅客購票與轉乘。 友達／提供 智慧顯示引導立牌運用電子紙技術具備高對比、低耗能與長時間可視性，顯示站內動態資訊、導引指標，強化旅客動線辨識與資訊可讀性。 友達／提供 超低功耗的「Mini LED智慧互動顯示解決方案」搭配AI虛擬主播即時推播列車時刻與站務資訊，便利旅客掌握相關訊息。

