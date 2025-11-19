AI 掀能源革命 電力工程協會領軍育才 助臺灣電力永續

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
「電力未來之星座談會」邀請歷屆得獎者分享電力職場心得，圖左起為台達電子資深系統設計工程師林珈敬、華城電機經理林佳慶、中山大學電機系教授盧展南、台電電力調度處組長徐唯耀、中鋼公司研究員林哲民、 台積電經理蔡秉璋。 圖／台灣電力與能源工程協會提供
AI應用快速擴展，牽動全台用電需求持續攀升。為確保電力供應穩定，經濟部正研擬修法，要求新設5MW以上大型資料中心須達特定能源使用效率標準。面對此趨勢，提升能源效率與發展儲能技術已成企業重要課題，也推升相關專業人才的需求。為鼓勵優秀電力人才投入綠能轉型，台灣電力與能源工程協會於19日舉辦「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮」，表揚傑出學子與業界專才的卓越貢獻。典禮現場齊聚總統府、台電、亞力電機、台汽電等產官學研代表共同見證，期盼激勵更多綠領人才持續深耕電力領域，成為推動台灣能源轉型的關鍵力量。

台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，面對電力挑戰，沒有人是局外人，不能只仰賴是電力機構，更需要社會各界共同努力，人民、政府、產業三個角色相互合作，建立長期合作的生態系，讓能源轉型與韌性建設能持續推進。在人才培育方面，電力專業的養成不能只依靠學校教育，必須整合產、學、研能量共同推動。協會設立的「劉書勝紀念獎」及「電網人才發展聯盟獎學金」，正是結合各界資源，鼓勵年輕學子與職場菁英投入電力領域的重要舉措。自設立以來，已有400多名學子與超過15家企業的優秀人才獲獎，其中更有得獎者因表現亮眼，被其他企業延攬。協會未來將持續深化電力人才的培育工作，並推動電力草根運動，積極普及電力相關知識與思維，凝聚社會共識，攜手加速台灣電力轉型與永續發展的步伐。

台電公司董事長曾文生表示，面對近年頻仍的天災衝擊，台電早已超前部署，除積極推動電網強韌計畫、更新老舊電力系統外，亦研擬於關鍵地區推動電線地下化，並配合變電站室內化及共同管溝等整合措施，全方位提升電力系統韌性，確保供電穩定。

在人才培育方面，台電除透過公開考選制度廣納專業人才外，也積極推展實習與產學合作等多元方案，持續吸引優秀在學新秀投入電力領域。值得一提的是，台電已連續八年榮獲「亞洲企業社會責任獎」，展現企業永續經營的決心與成果。本次劉書勝紀念獎「傑出工程師獎」由台電電力調度處組長徐唯耀脫穎而出，期盼徐唯耀能秉持榮耀、持續精進，在電力領域發揮專業所長，為穩定供電與能源發展貢獻心力。

除了頒發「電網人才發展聯盟獎學金」與「劉書勝紀念獎」外，現場也舉辦電力未來之星座談會，邀請國立中山大學電機系盧展南教授擔任主持人，與得獎學生、在職菁英們對談，分享許多電力職場的經驗與商機，希望藉此鼓勵更多優秀人才共襄盛舉。

劉書勝紀念獎 嘉勉優秀電力菁英

台灣電力與能源工程協會成立「劉書勝紀念獎」嘉勉優秀電力在職青年，除針對35歲以下青年設置「優秀青年工程師獎」，也針對35歲至50歲人才設置「傑出工程師獎」以及「年度特別獎」，給予中生代的菁英最大的嘉勉與肯定，今年劉書勝紀念獎「傑出工程師獎」由華城電機經理林佳慶、台電電力調度處組長徐唯耀獲得；「年度特別獎」由中鋼公司研究員林哲民、台積電經理蔡秉璋獲得；而「優秀青年工程師獎」則由台達電子資深系統設計工程師林珈敬獲獎。

電網人才發展聯盟獎學金 培育電力新秀

「電網人才發展聯盟獎學金」旨在培育電網與電力領域人才，由工研院、太平洋電線電纜、台汽電、台塑企業、台達電子、台綜院、安瑟樂威、亞力電機、海龍離岸風電、達德能源、健格科技、康舒科技、華城電機等企業組成，本次頒發「優秀專題提案獎」、「傑出專題成果獎」、「優秀學生獎學金」共三個獎項，總計20組學生獲獎。

台灣電力與能源工程協會舉辦「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮」，現場電力界的專家們，共同與學生及得獎者大合影。 圖／台灣電力與能源工程協會提供
台灣電力與能源工程協會舉辦「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮」，表揚傑出學子與業界專才的卓越貢獻，圖左起美國柏克萊大學榮譽教授吳復立、台灣科技大學電機系教授李俊耀、亞力電機總裁楊振通、台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄、台電公司董事長曾文生、台綜院執行長吳爵丞、中山大學電機系教授盧展南、台汽電董事長王振勇。 圖／台灣電力與能源工程協會提供
