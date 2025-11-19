虎門第3季每股純益1.29元 歷年同期新高。

虎門（6791）公布2025年第3季營運成果暨10月營收，單季營收2.15億元，年增17.41％；第3季歸屬母公司稅後純益2,683萬元，年增6.86％；每股純益1.29元，第3季營收、獲利均再創歷年同期新高。

虎門稍早也公布10月營收6757萬元，年增14.13％；累計前十月營收6.48億元，年增18.95％，單月與累計營收同創歷年同期新高。

虎門表示，AI應用帶動虎門CAE、CPC、工業4.0三大業務成長，今年以來營收、獲利逐季走升，第三季營收2.15億元，年增17.41％；歸屬母公司稅後淨利2,683萬元，年增6.86％；每股稅後盈餘（EPS）1.29元，推升第3季營收、獲利均再創歷年同期新高。

虎門累計前三季營收5.81億元，年增19.53％；受惠新台幣兌美元升值降低軟體採購成本，毛利率提升，雖然因延攬CPC、工業4.0人才，營業費用增加，前三季營業利益仍然成長6.19％至7,724萬元，本業獲利創歷年新高；業外投資收益因轉投資協同能源儲能業務表現不及去年同期，前三季歸屬母公司稅後純益7017萬元，較去年同期略減3.08％；每股純益3.37元。

虎門表禦，公司多元化布局的貢獻反應在營收連續三年創新高，今年前三季營收繼續創歷年同期新高，除了CAE穩健成長，CPC、工業4.0的營收比重也同步提升，顯見新產品線布局成果。

在散熱模組、材料、半導體測試、光學模組、法人研發單位等CAE的需求下，虎門10月營收再創歷年同期新高，也是連續第34個月年增成長。虎門表示，公司持續拓增CAE軟硬體解決方案，創造更多需求，此外，CPC、工業4.0目前仍有在手訂單執行中、高階振動光學設備訂單需求，第四季營收成長可期。