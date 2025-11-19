台積電再傳洩密案 林伯豐：企業應加強內部資安、妥善對待離職員工

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台積電（2330）日前傳退休高層疑涉2奈米機密外洩，高檢署已於日前展開調查。三三會理事長林伯豐今日受訪表示，公司需妥善管控內部資安，並給予離職員工滿意的離職金，相似事件應能避免。

三三會19日舉行11月例會，理事長林伯豐出席並接受訪問。針對日前台積電前員工再度傳出洩密案，林伯豐表示，每間公司都有自己的一套管理制度，一方面制度要建立好，另一方面要給予離職人員滿意的離職金，應該就能避免類似情事。

林伯豐也強調，每個公司應該自己掌控內部資訊，並加強內控，尤其前往中國大陸投資，更要小心。

外傳台積電今年7月退休的技術研發資深副總羅唯仁，10月轉任競爭對手英特爾研發副總，並在退休前利用高階主管職權，要求屬下製作先進製程的技術簡報，疑似帶著相關機密離職，目前高檢署已分案偵辦。

三三會林伯豐：景氣已走出低潮 看明年會更好

傳台積前副總帶走先進製程機密 經長：涉國安等3層次

台積電退休高層洩密案 龔明鑫：向高檢署說明核心關鍵技術管制

傳台積電老將帶走2奈米先進製程重返英特爾 經長：將採取「這些」措施

虎門第3季每股純益1.29元 歷年同期新高。

虎門（6791）公布2025年第3季營運成果暨10月營收，單季營收2.15億元，年增17.41％；第3季歸屬母公司稅後純...

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？ 龔明鑫：會討論

外傳台積電前資深副總羅唯仁退休後回鍋英特爾，帶走高階製程機密資料，高檢署已分案調查，立委王鴻薇19日在立法院經委會質詢經...

威剛跨界出擊 簽署自然碳匯MOU 啟動綠色國際新格局

全球記憶體模組領導品牌威剛（3260）正以跨界創新策略，重新定義企業永續新格局。威剛在此次聯合國氣候大會（COP 30）...

羅昇、友通攜手航太馬達業者六俊電機 強化無人機與機器人布局

羅昇（8374）、友通宣布策略投資深耕國防、航太與高階電控馬達的六俊電機，攜手拓展機器人與無人機等移動式載具的技術布局。...

