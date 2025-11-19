台積電再傳洩密案 林伯豐：企業應加強內部資安、妥善對待離職員工
台積電（2330）日前傳退休高層疑涉2奈米機密外洩，高檢署已於日前展開調查。三三會理事長林伯豐今日受訪表示，公司需妥善管控內部資安，並給予離職員工滿意的離職金，相似事件應能避免。
三三會19日舉行11月例會，理事長林伯豐出席並接受訪問。針對日前台積電前員工再度傳出洩密案，林伯豐表示，每間公司都有自己的一套管理制度，一方面制度要建立好，另一方面要給予離職人員滿意的離職金，應該就能避免類似情事。
林伯豐也強調，每個公司應該自己掌控內部資訊，並加強內控，尤其前往中國大陸投資，更要小心。
外傳台積電今年7月退休的技術研發資深副總羅唯仁，10月轉任競爭對手英特爾研發副總，並在退休前利用高階主管職權，要求屬下製作先進製程的技術簡報，疑似帶著相關機密離職，目前高檢署已分案偵辦。
