快訊

僅解封半個月…日媒：中國大陸停止進口日本水產品

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

美撥近7億美元對台軍售資金 2031年建「國家先進地對空防空飛彈系統」

AMD 宣布擴展太空級產品陣容 加速太空系統創新

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

超微（AMD）擴展太空級產品陣容，宣布已為Versal AI Core XQRVC1902自行調適系統單晶片，開發出強化型太空級無蓋有機封裝，並正在申請Class Y認證。此全新封裝將可支援長達15年的任務，為地球同步衛星、月球探測與深空探測器提供穩固基礎。

超微指出，太空任務的持續時間可能超過10年，因此對可靠性有嚴苛要求，該公司的強化型封裝技術著重於此嚴峻環境中穩定運行，無蓋設計可有效提升散熱效能。

超微正在為Versal RF（VR1602與VR1652）以及第2代Versal AI Edge（2VE3858與2VE3558）自行調適系統單晶片驗證太空級封裝，目標是獲得Class B與Class Y認證。超微表示，Class B及Class Y認證皆源自美國軍用標準MIL-PRF-38535，旨在評估晶片在外太空等最嚴苛的高可靠性應用中的適用性，評估面向包括效能、可靠性和品質等。

其中Class B認證適用於需要高效能與高可靠性，同時需兼顧成本與時程效益的任務，例如低地球軌道（LEO）或短程任務。Class Y認證代表最高等級的太空飛行保障，具備更嚴格的測試、篩選和文件標準，以確保長期或深空任務能擁有最高可靠性。

超微太空架構師Ken O’Neill提到，透過將經過驗證的自行調適技術與先進封裝結合，該公司正協助客戶加速創新，進而改變未來太空系統的發展。這些全新的太空級元件擴展超微在自行調適運算領域的領先地位，結合頂尖的整合功能、高效能運算以及長期可靠性，可望滿足新一代軌道、深空和探測任務的需求。

展望未來，超微的太空封裝與認證藍圖，預期將涵蓋多個世代的自行調適系統單晶片。Versal AI Core XQR VC1902的樣品預計於2026年開始提供，並於2027年推出通過飛行驗證的產品。Versal RF系列和第2代Versal AI Edge系列的太空級版本預計於2029年推出。

太空 超微 晶片
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

太陽系速度增快三倍 恐改變宇宙基本預設

英特爾有望靠先進封裝技術打下一片天？ 蘋果高通徵才條件露玄機

擊敗296勁敵獲選 4航天鼠「天宮加班」 科研含金量大增

神20航天員滯天宮…中發布最新畫面 傳返回艙或14日落地

相關新聞

台積電退休高層洩密案 龔明鑫：向高檢署說明核心關鍵技術管制

台積電再傳洩密案，且這次是退休高層疑涉洩密案，經濟部長龔明鑫19日表示，高檢署已展開調查，經濟部將配合說明核心關鍵技術的...

鴻海董事長劉揚偉：日本前十車企 均是EV代工合作候選

鴻海董事長劉揚偉日前表示，除了三菱汽車、三菱扶桑卡車巴士之外，鴻海的商業模式是透過代工為品牌廠商提供支持。所有日本汽車廠...

緯創投資新創 GMI Cloud 採購輝達7千顆 GPU 算力租賃生意經怎麼打？

緯創（3231）投資的算力新創GMI Cloud在台宣布第9座資料中心將2026年4月啟用第一期，而到年底將全面啟用，共...

開發資本將邀請 Porsche Ventures 來台 分享全球智慧移動、AI新趨勢

中華開發資本（下稱開發資本）將於12月2日下午邀請保時捷集團（Porsche AG）旗下Porsche Ventures...

台積電疑遭洩密是否提告 龔明鑫：尊重台積電決定

立法院經濟委員會邀請經濟部長龔明鑫率台灣中油股份有限公司董事長方振仁及行政院公共工程委員會首長就「中油三接案第二期遭檢舉...

傳台積電老將帶走2奈米先進製程重返英特爾 經長：將採取「這些」措施

媒體報導台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，退休前疑似利用職權帶走2奈米等先進製程影印資料，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。