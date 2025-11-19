台積電疑遭洩密是否提告 龔明鑫：尊重台積電決定
立法院經濟委員會邀請經濟部長龔明鑫率台灣中油股份有限公司董事長方振仁及行政院公共工程委員會首長就「中油三接案第二期遭檢舉浮報工程款項爭議」進行報告並備質詢。
針對台積電退休高層疑涉洩密案，經濟部長龔明鑫上午在立法院表示，高檢署已展開調查，經濟部將配合說明核心關鍵技術的管制方式，以釐清是否違反國安法；至於台積電是否提告，經濟部尊重台積電決定。
龔明鑫上午出席立法院經濟委員會報告「中油三接案第二期遭檢舉浮報工程款項爭議」案，龔明鑫表示對國家安全層面，高層機構已啟動相關調查，經濟部將配合說明核心關鍵技術的管制方式，以釐清事件是否有違反《國家安全法》的疑慮，並強調目前已建立相關機制，也會隨時更新關鍵技術的範圍，防範關鍵技術外流。
