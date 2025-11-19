經長：當初對羅唯仁印象不錯 現在有點意料之外

外傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走2奈米等先進製程資料回鍋英特爾。經濟部長龔明鑫今天在立法院備詢表示，過去任台積電董事有見過羅唯仁，當初印象不錯，現在「有點意料之外」。

龔明鑫今天出席立法院經濟委員會就「中油三接案第二期遭檢舉浮報工程款項爭議」進行報告，並備質詢，民進黨立委邱議瑩、國民黨立委張嘉郡等關切台積電前高層疑帶走先進製程機密事宜。

龔明鑫表示，針對此事政府關心3個層次，包括國家安全利益、整體產業利益、個別廠商損失。首先，國家安全層次部分，高檢署已開始調查，經濟部會配合說明核心關鍵技術管制方式，檢視是否有涉及國安法的疑慮。

龔明鑫備詢指出，核心關鍵技術是由經濟部訂定，會充分向高檢署說明；至於是什麼資料被帶走，是否為營業秘密，要由台積電認定，經濟部則是認定被帶走的相關技術是否為國家關鍵技術。

國民黨立委張嘉郡詢問是否認識羅唯仁及其人品事宜，龔明鑫表示，以前當台積電董事有見過面，「當初覺得還不錯」；張嘉郡追問「現在是否認為自己判斷錯誤」，龔明鑫回答「有點意料之外」。

張嘉郡關切，台積電掌管研發資深副總經理退休馬上到對家上班，竟無競業條款、旋轉門條款。龔明鑫說，理論上競業條款需事先簽署，不能到其他地方任職。