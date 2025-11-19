經長：當初對羅唯仁印象不錯 現在有點意料之外
外傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走2奈米等先進製程資料回鍋英特爾。經濟部長龔明鑫今天在立法院備詢表示，過去任台積電董事有見過羅唯仁，當初印象不錯，現在「有點意料之外」。
龔明鑫今天出席立法院經濟委員會就「中油三接案第二期遭檢舉浮報工程款項爭議」進行報告，並備質詢，民進黨立委邱議瑩、國民黨立委張嘉郡等關切台積電前高層疑帶走先進製程機密事宜。
龔明鑫表示，針對此事政府關心3個層次，包括國家安全利益、整體產業利益、個別廠商損失。首先，國家安全層次部分，高檢署已開始調查，經濟部會配合說明核心關鍵技術管制方式，檢視是否有涉及國安法的疑慮。
龔明鑫備詢指出，核心關鍵技術是由經濟部訂定，會充分向高檢署說明；至於是什麼資料被帶走，是否為營業秘密，要由台積電認定，經濟部則是認定被帶走的相關技術是否為國家關鍵技術。
國民黨立委張嘉郡詢問是否認識羅唯仁及其人品事宜，龔明鑫表示，以前當台積電董事有見過面，「當初覺得還不錯」；張嘉郡追問「現在是否認為自己判斷錯誤」，龔明鑫回答「有點意料之外」。
張嘉郡關切，台積電掌管研發資深副總經理退休馬上到對家上班，竟無競業條款、旋轉門條款。龔明鑫說，理論上競業條款需事先簽署，不能到其他地方任職。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 不買iPhone 17 Pro！iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」蘋果聽到了
📢 學生做筆記挑iPad還是三星平板？網狂推這品牌：書寫體驗極佳
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 Nothing Ear (3)無線耳機開箱！透明充電盒變麥克風 實測拍片很適合
📢 LINE免費貼圖！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋專用圖案在這
📢 Pixel Watch 4開箱！12490元起、實測睡眠追蹤驚豔 Gemini抬手輕鬆對話
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言