威剛第3季 EPS 5.4元 市場估全年15.3元

威剛（3260）受惠第3季記憶體報價開始上揚，每股獲利（EPS）5.4元；分析師指出，由於整體記憶體市場供不應求，威剛第4季只能支持策略性與主力客戶，出貨呈現量減價增，整體而言獲利是向上，估全年EPS為15.3元。

法人機構表示，威剛和上游記憶體原廠Micron、SK Hynix、Samsung、WD、鎧俠等都有合作，因此供貨來源多元。在上游供應商規劃停產DDR4產品驅動下，DRAM市場需求及現貨價格大幅上揚，帶動威剛營收獲利向上。受惠記憶體價格9月開始強勢拉升，威剛第3季產品組合，DRAM 60%、SSD 26%、HHD 2%、記憶卡&UFD 5%、其他7%。

威剛80~90%產品和NB/PC相關，因此和PC、NB的景氣連動較高，也有擴展電競、伺服器、工控等領域產品，規劃在三年內以AI-first、高毛利與全球不中斷交付為主軸，推動TRUSTA品牌深化市場，並期望企業級產品線的毛利表現高於現有消費性業務。

目前市場對今年下半年至明年的DRAM行情維持樂觀的看法，預期將持續多頭格局，預估今年EPS15.3元，明年進一步成長至19.8元。