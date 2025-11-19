台積電退休高層洩密案 龔明鑫：向高檢署說明核心關鍵技術管制
台積電再傳洩密案，且這次是退休高層疑涉洩密案，經濟部長龔明鑫19日表示，高檢署已展開調查，經濟部將配合說明核心關鍵技術的管制方式，以釐清是否違反國安法；至於台積電是否提告，經濟部尊重台積電決定。
外傳台積電今年7月退休的技術研發資深副總羅唯仁，10月轉任競爭對手英特爾研發副總，並在退休前利用高階主管職權，要求屬下製作先進製程的技術簡報，疑似帶著相關機密離職，目前高檢署已分案偵辦，釐清是否違反國安法。
龔明鑫19日出席立法院經濟委員會報告「中油三接案第二期遭檢舉浮報工程款項爭議」案，會前受訪時說明經濟部的立場。
龔明鑫表示，台積電此次疑似洩密案可分三個層次分析：國家安全、整體產業利益以及個別廠商損失。針對國家安全層面，高層機構已啟動相關調查，經濟部將配合說明核心關鍵技術的管制方式，以釐清事件是否有違反《國家安全法》的疑慮。
在個別廠商利益方面，龔明鑫表示，經濟部尊重台積電是否提出營業秘密訴訟的決定，若企業需要，經濟部會盡量提供協助。至於整體產業利益，經濟部將密切觀察此事件對台灣半導體產業生態鏈及客戶關係可能造成的損害。
針對防範關鍵技術外流的措施，龔明鑫說，目前已建立相關機制，也會隨時更新關鍵技術的範圍。
