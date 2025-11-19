傳台積電老將帶走2奈米先進製程重返英特爾 經長：將採取「這些」措施

媒體報導台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，退休前疑似利用職權帶走2奈米等先進製程影印資料，並重返老東家英特爾。經濟部長龔明鑫19日出席立法院經濟委員會前受訪表示，經濟部密切關注此事件是否影響我半導體產業生態鏈及客戶關係。

龔明鑫表示，此事件涉及三個層次，一是國家安全、二是整體產業利益、三是企業個別利益。

他說明，高檢署已針對此事件展開調查，經濟部會配合說明核心國家關鍵技術管制措施，是否涉及國家安全疑慮。至於個別企業利益，經濟部尊重台積電是否要提出營業秘密的訴訟，若有需要經濟部協助，經濟部會協助。

針對整體產業利益，龔明鑫表示，經濟部會持續密切關注此事件對台灣半導體產生態鏈及客戶關係。

龔明鑫表示，我國現在已建立核心國家關鍵技術機制，也會隨著更新核心國家關鍵技術範圍。

他提及，這次被帶走的資料是否為核心國家關鍵技術圍，由經濟部認定說明；至於是否為營業秘密，則由台積電認定。