快訊

名模孫正華驚傳恢單！2年前就與神通集團少東離婚 贍養費金額曝光

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強恐低於15度

MLB／莊陳仲敖也入列運動家40人名單 2台將免規則五

傳台積電老將帶走2奈米先進製程重返英特爾 經長：將採取「這些」措施

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

媒體報導台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，退休前疑似利用職權帶走2奈米等先進製程影印資料，並重返老東家英特爾。經濟部龔明鑫19日出席立法院經濟委員會前受訪表示，經濟部密切關注此事件是否影響我半導體產業生態鏈及客戶關係。

龔明鑫表示，此事件涉及三個層次，一是國家安全、二是整體產業利益、三是企業個別利益。

他說明，高檢署已針對此事件展開調查，經濟部會配合說明核心國家關鍵技術管制措施，是否涉及國家安全疑慮。至於個別企業利益，經濟部尊重台積電是否要提出營業秘密的訴訟，若有需要經濟部協助，經濟部會協助。

針對整體產業利益，龔明鑫表示，經濟部會持續密切關注此事件對台灣半導體產生態鏈及客戶關係。

龔明鑫表示，我國現在已建立核心國家關鍵技術機制，也會隨著更新核心國家關鍵技術範圍。

他提及，這次被帶走的資料是否為核心國家關鍵技術圍，由經濟部認定說明；至於是否為營業秘密，則由台積電認定。

經濟部 台積電 龔明鑫
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

英特爾前執行長基辛格轉戰創投界 來台找夥伴

英特爾前執行長基辛格：AI競賽 台灣缺電力韌性

台積電前副總羅唯仁傳帶「2奈米機密」投美 高檢署分案偵辦

傳羅唯仁跳槽英特爾帶走20多箱手寫機密 台積電未回應藏貓膩

相關新聞

鴻海董事長劉揚偉：日本前十車企 均是EV代工合作候選

鴻海董事長劉揚偉日前表示，除了三菱汽車、三菱扶桑卡車巴士之外，鴻海的商業模式是透過代工為品牌廠商提供支持。所有日本汽車廠...

緯創投資新創 GMI Cloud 採購輝達7千顆 GPU 算力租賃生意經怎麼打？

緯創（3231）投資的算力新創GMI Cloud在台宣布第9座資料中心將2026年4月啟用第一期，而到年底將全面啟用，共...

傳台積電老將帶走2奈米先進製程重返英特爾 經長：將採取「這些」措施

媒體報導台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，退休前疑似利用職權帶走2奈米等先進製程影印資料，並...

半導體風雲／從台積舉辦兩場盛會 看內部微妙權力變化

台積電今年運動會於11月8日在新竹舉行，特地請來輝達執行長黃仁勳參與，雖然原本是要營造台積電創辦人張忠謀與黃仁勳同框的歷史畫面，但因張忠謀身體不適，改由兩大科技巨擘、現任台積電董事長魏哲家與黃仁勳同框。台積電正式進入「魏哲家時代」，不過他領導的班底，從運動會及上周台積贊助柏林愛樂來台音樂會的相關安排都可看出，出現微妙的權力變化。

抱怨晶片生意輸台灣 川普：實在很不光彩

美國總統川普17日再度提到台灣，他表示，美國愚蠢地把晶片生意輸給台灣，但現在晶片將回到美國生產製造，美國預計在接下來的幾...

輝達攜手安謀 代工廠摩拳擦掌搶ASIC伺服器商機

輝達攜手安謀（Arm）衝刺AI市場，未來全球客製化ASIC伺服器市場有望大幅成長，鴻海、廣達、緯創、英業達、緯穎等AI伺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。