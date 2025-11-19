快訊

名模孫正華驚傳恢單！2年前就與神通集團少東離婚 贍養費金額曝光

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強恐低於15度

MLB／莊陳仲敖也入列運動家40人名單 2台將免規則五

美股回檔免驚 資金持續湧入科技龍頭股、定期定額這檔科技市值型 ETF

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

本周美股四大指數以全面下跌開局，連帶導致亞股回檔，投資人對股市轉趨謹慎。不過法人指出，根據最新全球資金流向觀察，科技產業已連續13周呈現資金淨流入，在市場面臨降息預期降溫、情緒趨向謹慎之際，科技股仍展現相對堅韌的資金吸引力，尤以輝達、蘋果、微軟等科技龍頭股最為抗跌。法人建議投資人可以透過追蹤Nasdaq100指數的美股市值型ETF，逢低布局，或是透過定期定額長期持有，掌握AI創新科技主導的長期發展契機。

中信NasdaqETF（009800）經理人王建武表示，隨著美國政府關門危機解除、通膨與降息預期不確定性升高，VIX恐慌指數上升、散戶看空比例增加，市場情緒由樂觀轉為相對保守。然而，儘管短期波動加劇，但資金並未出現顯著輪動，科技股仍為主要流入標的。根據美銀統計，近一周資金仍多布局美國股票、新興股票及科技股為主，股市及債券市場未有明顯輪動狀況。

王建武認為，近期市場上雖然出現許多雜音，包含AI是否可能泡沫、聯準會可能轉趨鷹派，以及地緣政治風險再起等，但AI帶來長期性的科技擴張循環仍在進行中。投資人是否勇於利用股市回檔之際，採用指數型布局、並掌握市場龍頭企業表現，反而是提高長期勝率的重要策略。

王建武表示，在美股四大指數中，以科技龍頭為核心的Nasdaq100指數具備三大優勢，首先是囊括市值前百大企業，掌握AI、雲端、半導體、電商等核心動能；其次是近十年在毛利率、營利率及獲利率層面，皆領先S&P500及道瓊指數；第三，歷經多次市場震盪期間（如2020年新冠疫情初期），仍能展現優於大盤的回復力。

進一步觀察Nasdaq100指數前十大成分股如輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、Meta、特斯拉、網飛等，這些企業不僅是全球AI、雲端與半導體生態系的核心推動者，亦是目前市場資金流向最具共識的板塊，也是投資人可以安心長抱的龍頭企業。目前台灣有兩檔追蹤Nasdaq100指數的海外ETF，一檔是富邦Nasdaq（00662），009800，其中009800今年初掛牌，且經理費管理費相對較低，適合小資族入手。

王建武表示，科技創新仍是決定未來十年全球經濟的重要關鍵。009800透過追蹤Nasdaq100指數，提供投資人一次掌握AI、生技、雲端、電商與半導體龍頭的機會，是極具代表性的美股市值型ETF。在科技資金持續湧入、AI投資循環仍在成長階段的背景下，009800可做為投資人長期布局美股與全球科技趨勢的核心選擇。

市場 AI
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

QT 告終+降息循環 長天期美債展望續強00959B 公告最新配息

輝達財報公布在即 牽動市值波動恐達3200億美元

科技股估值過高疑慮加深 美股收盤盡墨

黑色星期二…Fed降息前景與AI泡沫恐慌發酵 金融市場大血洗

相關新聞

鴻海董事長劉揚偉：日本前十車企 均是EV代工合作候選

鴻海董事長劉揚偉日前表示，除了三菱汽車、三菱扶桑卡車巴士之外，鴻海的商業模式是透過代工為品牌廠商提供支持。所有日本汽車廠...

緯創投資新創 GMI Cloud 採購輝達7千顆 GPU 算力租賃生意經怎麼打？

緯創（3231）投資的算力新創GMI Cloud在台宣布第9座資料中心將2026年4月啟用第一期，而到年底將全面啟用，共...

傳台積電老將帶走2奈米先進製程重返英特爾 經長：將採取「這些」措施

媒體報導台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，退休前疑似利用職權帶走2奈米等先進製程影印資料，並...

半導體風雲／從台積舉辦兩場盛會 看內部微妙權力變化

台積電今年運動會於11月8日在新竹舉行，特地請來輝達執行長黃仁勳參與，雖然原本是要營造台積電創辦人張忠謀與黃仁勳同框的歷史畫面，但因張忠謀身體不適，改由兩大科技巨擘、現任台積電董事長魏哲家與黃仁勳同框。台積電正式進入「魏哲家時代」，不過他領導的班底，從運動會及上周台積贊助柏林愛樂來台音樂會的相關安排都可看出，出現微妙的權力變化。

抱怨晶片生意輸台灣 川普：實在很不光彩

美國總統川普17日再度提到台灣，他表示，美國愚蠢地把晶片生意輸給台灣，但現在晶片將回到美國生產製造，美國預計在接下來的幾...

輝達攜手安謀 代工廠摩拳擦掌搶ASIC伺服器商機

輝達攜手安謀（Arm）衝刺AI市場，未來全球客製化ASIC伺服器市場有望大幅成長，鴻海、廣達、緯創、英業達、緯穎等AI伺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。