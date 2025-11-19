美股回檔免驚 資金持續湧入科技龍頭股、定期定額這檔科技市值型 ETF

本周美股四大指數以全面下跌開局，連帶導致亞股回檔，投資人對股市轉趨謹慎。不過法人指出，根據最新全球資金流向觀察，科技產業已連續13周呈現資金淨流入，在市場面臨降息預期降溫、情緒趨向謹慎之際，科技股仍展現相對堅韌的資金吸引力，尤以輝達、蘋果、微軟等科技龍頭股最為抗跌。法人建議投資人可以透過追蹤Nasdaq100指數的美股市值型ETF，逢低布局，或是透過定期定額長期持有，掌握AI創新科技主導的長期發展契機。

中信NasdaqETF（009800）經理人王建武表示，隨著美國政府關門危機解除、通膨與降息預期不確定性升高，VIX恐慌指數上升、散戶看空比例增加，市場情緒由樂觀轉為相對保守。然而，儘管短期波動加劇，但資金並未出現顯著輪動，科技股仍為主要流入標的。根據美銀統計，近一周資金仍多布局美國股票、新興股票及科技股為主，股市及債券市場未有明顯輪動狀況。

王建武認為，近期市場上雖然出現許多雜音，包含AI是否可能泡沫、聯準會可能轉趨鷹派，以及地緣政治風險再起等，但AI帶來長期性的科技擴張循環仍在進行中。投資人是否勇於利用股市回檔之際，採用指數型布局、並掌握市場龍頭企業表現，反而是提高長期勝率的重要策略。

王建武表示，在美股四大指數中，以科技龍頭為核心的Nasdaq100指數具備三大優勢，首先是囊括市值前百大企業，掌握AI、雲端、半導體、電商等核心動能；其次是近十年在毛利率、營利率及獲利率層面，皆領先S&P500及道瓊指數；第三，歷經多次市場震盪期間（如2020年新冠疫情初期），仍能展現優於大盤的回復力。

進一步觀察Nasdaq100指數前十大成分股如輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、Meta、特斯拉、網飛等，這些企業不僅是全球AI、雲端與半導體生態系的核心推動者，亦是目前市場資金流向最具共識的板塊，也是投資人可以安心長抱的龍頭企業。目前台灣有兩檔追蹤Nasdaq100指數的海外ETF，一檔是富邦Nasdaq（00662），009800，其中009800今年初掛牌，且經理費管理費相對較低，適合小資族入手。

王建武表示，科技創新仍是決定未來十年全球經濟的重要關鍵。009800透過追蹤Nasdaq100指數，提供投資人一次掌握AI、生技、雲端、電商與半導體龍頭的機會，是極具代表性的美股市值型ETF。在科技資金持續湧入、AI投資循環仍在成長階段的背景下，009800可做為投資人長期布局美股與全球科技趨勢的核心選擇。