快訊

名模孫正華驚傳恢單！2年前就與神通集團少東離婚 贍養費金額曝光

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強恐低於15度

MLB／莊陳仲敖也入列運動家40人名單 2台將免規則五

羅昇、友通攜航太馬達業者六俊電機 強化無人機與機器人核心模組布局

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

羅昇（8374）、友通（2397）宣布策略投資深耕國防、航太與高階電控達的六俊電機，攜手拓展機器人無人機等移動式載具的技術布局。未來透過「馬達驅動×控制視覺×邊緣運算」的跨技術整合，三方將完整串連元件製造、模組整合到應用落地，提升台灣在高階移動式自動化市場的整體競爭力。

羅昇總經理李長堅表示，自動化正邁向「可移動、可判斷、可執行」的新階段，各式無人載具與機器人的應用快速擴展。藉由此次合作，羅昇將強化馬達與機器人關節等核心模組的整合能力，這些核心技術是實現動作控制與精準協作的基礎，具高度通用性與產業必要性。羅昇也將結合既有的控制及視覺感測技術，加速跨入移動式載具與機器人領域，成為客戶轉型升級的關鍵夥伴。

六俊電機為台灣少數跨足軍規級馬達自主開發實力的廠商，產品涵蓋致動器、雲台、伺服馬達等高精密驅動元件，具備從設計、零組件加工到模組整合與測試的垂直整合能力。

其技術廣泛應用於國防、航太、無人機與極端工業環境，並憑藉高度可靠性與客製化彈性備受客戶長期肯定；除軍用領域外，亦積極拓展工業自動化與無人載具市場，推進高階馬達模組技術的落地與規模化應用。

隨著無人載具與機器人的快速發展，由馬達與減速機構構成的關節模組，已成為實現動作控制與精準協作的自動化通用關鍵元件。

透過本次策略合作，羅昇、友通將整合控制器、視覺控制與供應鏈的深厚優勢，結合六俊於馬達、致動器與模組設計的技術實力，共同打造從元件製造、系統整合與技術服務的垂直整合平台，攜手提升面向高階應用場域的整合交付實力與商業機會。

機器人 無人機
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新普衝無人機 電池模組銷售台、美系廠商

創泓攻無人機 報捷

璟德看2026年 審慎樂觀

土耳其油輪敖德薩遇襲 恐衝擊美液化天然氣輸烏

相關新聞

鴻海董事長劉揚偉：日本前十車企 均是EV代工合作候選

鴻海董事長劉揚偉日前表示，除了三菱汽車、三菱扶桑卡車巴士之外，鴻海的商業模式是透過代工為品牌廠商提供支持。所有日本汽車廠...

緯創投資新創 GMI Cloud 採購輝達7千顆 GPU 算力租賃生意經怎麼打？

緯創（3231）投資的算力新創GMI Cloud在台宣布第9座資料中心將2026年4月啟用第一期，而到年底將全面啟用，共...

傳台積電老將帶走2奈米先進製程重返英特爾 經長：將採取「這些」措施

媒體報導台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，退休前疑似利用職權帶走2奈米等先進製程影印資料，並...

半導體風雲／從台積舉辦兩場盛會 看內部微妙權力變化

台積電今年運動會於11月8日在新竹舉行，特地請來輝達執行長黃仁勳參與，雖然原本是要營造台積電創辦人張忠謀與黃仁勳同框的歷史畫面，但因張忠謀身體不適，改由兩大科技巨擘、現任台積電董事長魏哲家與黃仁勳同框。台積電正式進入「魏哲家時代」，不過他領導的班底，從運動會及上周台積贊助柏林愛樂來台音樂會的相關安排都可看出，出現微妙的權力變化。

抱怨晶片生意輸台灣 川普：實在很不光彩

美國總統川普17日再度提到台灣，他表示，美國愚蠢地把晶片生意輸給台灣，但現在晶片將回到美國生產製造，美國預計在接下來的幾...

輝達攜手安謀 代工廠摩拳擦掌搶ASIC伺服器商機

輝達攜手安謀（Arm）衝刺AI市場，未來全球客製化ASIC伺服器市場有望大幅成長，鴻海、廣達、緯創、英業達、緯穎等AI伺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。