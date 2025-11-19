緯創投資新創 GMI Cloud 採購輝達7千顆 GPU 算力租賃生意經怎麼打？
緯創（3231）投資的算力新創GMI Cloud在台宣布第9座資料中心將2026年4月啟用第一期，而到年底將全面啟用，共使用7000顆GPU打造96座GB300機櫃，這也是其第一座AI Factory，地點為承租的台灣大哥大桃園機房，GMI Cloud創辦人暨執行長葉威延為瑞昱（2379）創辦人家族成員二代，也預告後續會在美國設立3倍大1.5GW等級的超級算力中心。
新創GMI Cloud成立於2023年，據路透報導總部位於美國，是NVIDIA Reference Platform全球6大雲端合作夥伴之一，提供GPU算力到平台、到模型服務、到整個workflow及solution給客戶。
弘憶（3312）剛完成4億美元銀行連帶，今年初在美國設立GMI USA，該子公司向弘憶承租GPU伺服器，為弘憶集團成員，今年10月向弘憶買127台H200伺服器，並出租給GMI Cloud USA，該客戶移轉將於12月26日股東臨時會討論決議，根據弘憶財報顯示，目前GMI USA前三季度仍為虧損。
弘憶財報顯示AI伺服器硬體租賃期約5年，不過伺服器租賃客戶GMI Computing因評估上一代H100伺服器算力需求下降，近期已經向弘憶通知提早解除H100租賃協議，承諾補貼弘憶損失，弘憶也立即於10月出售相關硬體，不過上述現象也凸顯AI伺服器迭代快速，需求持續朝先進算力移動，算力中心需不斷朝先進算力邁進。
GMI Cloud宣布與NVIDIA合作，在台灣桃園設置全新的AI工廠，投資金額超過160億元（約5億美元），將採購7000顆GPU，共計96個GB300機櫃，公司官方新聞發布指工廠在全產能運轉下，預計將創造每年超過320億元（約10億美元）的營收，葉佳紋表示，硬體攤提一般是3年，現在是接單才買GPU算力。
葉威延稱桃園新廠算力已經被搶購一空，將分上下半年分階段啟用，約需16兆瓦電力，對於市場傳出超過台電許可的北區算力中心5MW電力關卡，葉佳紋更早之前對電力供應說明，是租用現成的廠房，電力是既有的，不需要重新申請。
葉威廷則預告北美將增建第二座AI Factory中心，規劃建置預計是比桃園規模大3倍，電力等級1.5GW的超算中心，目前產能也已達到50%的容量預購。據了解這將是2027年計畫。
對於北美同業CoreWeave近期下修財測，讓業界關心AI需求，葉佳紋表示，同業如何不清楚，但他們的AI Factory是對台灣需求提供客製化服務，專門針對台灣科學園區、國家國防、氣象、金融、以及醫學與醫療應用單位。
董事長葉佳紋指出，目前加速在美國、台灣、新加坡、泰國建立資料中心，「現在是供不應求，連供應商都交不出貨！」。
GMI Cloud記者會上公布客戶名單包括趨勢科技、緯謙、中華系統整合、VAST Data等，GMI Cloud剛完成新一輪融資，股東包括Headline Asia及輝達伺服器代工業者緯創，GPU伺服器硬體業者賣硬體給算力中心並投資算力中心的模式已經在北美相當普遍。
GMI Cloud剛完成一輪融資，由Headline Asia領投、泰國能源商Banpu NEXT和緯創共同投資，A輪募資約8,200萬美元（約新台幣26.6億元）A輪募資。
