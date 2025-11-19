聽新聞
鴻海董事長劉揚偉：日本前十車企 均是EV代工合作候選
鴻海董事長劉揚偉日前表示，除了三菱汽車、三菱扶桑卡車巴士之外，鴻海的商業模式是透過代工為品牌廠商提供支持。所有日本汽車廠商均為品牌廠商，作為合作候選，鴻海不會錯過這些能躋身前十的企業。
日本經濟新聞報導，劉揚偉進一步指出，汽車廠商習慣自主生產，初期對合作持謹慎態度也很正常，鴻海會持續努力。他舉例，在個人電腦行業隨著競爭加劇，也逐步形成了水準分工模式，汽車市場發生這種變化的時刻也已臨近。
至於對夏普的建議，劉揚偉提到，第一是加快產品開發速度。第二是希望夏普集中資源發展家電等領域的品牌業務。夏普計劃透過與鴻海合作，將業務拓展到EV、人工智慧和機器人領域。
至於如何利用從夏普獲得的龜山第二工廠？他指出，計劃轉向生產AI伺服器。在龜山工廠生產AI伺服器，供應日本市場，希望作為主權AI的一部分發揮作用、計劃1年內開始生產。
劉揚偉表示，鴻海計劃為輝達生產伺服器等產品的美洲工廠，引入人形機器人，預計半年內就能實現。人形機器人需要完成複雜且靈活的動作，搬運產品時如果路線、放置位置等頻繁變化，就需要具備智慧。
至於鴻海正在美國、墨西哥擴大人工智慧（AI）伺服器的產能。劉指，北美未來3年將會成為鴻海全球最大的AI伺服器生產基地，因為美國在AI數據中心建設方面是世界上最快的。
至於市場上有人擔憂「AI泡沫」， 劉揚偉表示並不擔心。他提到有人說，「（以模型訓練為主）缺乏實際應用案例」，但即使如此市場規模已經如此龐大，未來隨著應用場景不斷拓展，規模應該會進一步擴大。
