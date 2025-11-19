台積前副總傳帶2奈米機密投美 高檢署分案偵辦

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年七月退休，十月轉戰英特爾，業界傳出他在退休前利用職權帶走二奈米、Ａ16、Ａ14等最先進製程技術相關機密資料。台灣高檢署智財分署已分案偵辦，釐清是否違反國安法或營業秘密法等行為。

截至昨天截稿前，羅唯仁、台積電都尚沒有回應；英特爾未發布人事案，英特爾內部人士透露，英特爾均要求加入公司時，合約上有規範禁止帶之前公司的機密資訊。外界所稱「帶槍投靠」，不是英特爾的企業文化。對於外傳羅帶的資料，研判應是羅平常做的筆記，不是公司機密。

據了解，台積電正在蒐證，尚未向檢方提告。台積電通常會與退休或離職主管簽競業禁止合約，限定十八個月內不得到競爭同業工作，外傳羅唯仁並未簽署競業禁止合約。經濟部長龔明鑫昨受訪表示，已派員了解狀況，但為尊重台積電，還是要由台積電對外說明。

熟識羅唯仁的人士說，羅唯仁對技術極為執著，但每次開會都不會帶電腦，有關設備商及材料商專程簡報先進製程相關技術，他都會手寫做筆記。羅唯仁非常珍惜他的手寫筆記，也都妥善保存，七月退休前，幕僚幫他整理打包的手寫稿等資料超過廿箱。

至於羅唯仁帶走的資料是否包括即將量產的最先進二奈米、Ａ16、Ａ14等最先進製程相關機密資料，台積正進行蒐證。據了解，具美國籍的羅唯仁上月底赴英特爾，掌管研發到落地量產前的先進設備暨模組發展領域，攸關英特爾最需提升的生產良率。

根據台積電相關資料，羅唯仁擁有美國加州大學柏克萊分校固態物理及表面化學博士學位，二○○四年加入台積電，廿一年歷任多項重要職務，在全球獲超過一千五百項專利。二○一一年，台積電創辦人張忠謀時任執行長，頒發台積電最高榮譽「TSMC Medal of Honor」，稱羅唯仁「勇於承擔，做出重要技術決策」。

羅唯仁是協助台積電突破當年研發十奈米製程瓶頸的關鍵人物。他當時提出「夜鷹計畫」，打造結合「日鷹」與「夜鷹」，廿四小時運作的先進製程研發中心，並與設備商組成全天候應變小組，聯手開發新設備，助力台積電跨過十奈米研發難關。

台積電先前才傳出前工程師陳力銘跳槽日商東京威力科創後，為得知「蝕刻機台」量產測試數據，透過時任工程師吳秉毅、戈一平竊取參數配方，檢方依違反國安法、營業秘密等罪起訴陳、吳、戈三人，由於三人涉及國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，分別求處七至十四年重刑，這也是首宗違反國安法竊取國家核心關鍵技術營業秘密案。