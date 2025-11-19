英特爾前CEO：台灣能源韌性不足 建議增加在美半導體產能

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
Playground Global合夥人、英特爾前CEO基辛格。記者余承翰／攝影
Playground Global合夥人、英特爾前CEO基辛格。記者余承翰／攝影

英特爾前執行長基辛格昨（18）日表示，當前AI並未投資過度，因為AI需要電力能源不足其實抑制了AI泡沫化。在這波AI競爭中，台灣最重要的問題不是軟體或基礎建設，而是電力的能源韌性不足，應厚植能源供應韌性。

基辛格強調，他支持美國川普政府要求半導體業者在美國建廠計畫，並非要台灣犧牲本地產能，畢竟半導體持續成長，到2030年整體半導體產值將達到1兆美元規模，相關產業對經濟體也很重要，對供應鏈要求更多韌性是上策，台灣不用犧牲產能，但應該增加在美國的產量，對全球和未來都有利。

基辛格去年從英特爾離職後，加入矽谷知名的深科技創投Playground Global擔任合夥人，並與另一位合夥人Peter Barrett帶領七家新創團隊來台尋找合作夥伴，昨天舉行相關記者會並受訪，釋出以上訊息。

基辛格表示，不擔心雲端服務業者（CSP）投資太多，因為能源成長將限制投資速度，很多CSP業者投資數十億美元打造超級資料中心提升算力，但會遇到電力瓶頸，抑制產業過熱程度。

基辛格預估，AI泡沫要在能源每年供應成長率5%以上才會出現，然而現在能源供應仍有瓶頸，每年約3%，因此限制超大中心的建設，從網路泡沫化來看，當時沒有商業模式，現在AI有商業模式和案例應用，不會造成投資過熱的狀況。

基辛格指出，在這波AI浪潮中，全球創新領域都想有更多作為，但台灣基本議題就是電力能源問題。他直言，台灣能源韌性不夠，厚植韌性是當務之急。

談到當前AI泡沫化的可能性，Peter Barrett表示，觀察目前大家疑慮的是對AI投資資本配置不夠好，認為不是炒作過度，反而是「炒作不足」，將來AI帶來的好處將遠超過資本配置不彰帶來的影響 。

Peter Barrett坦言，並非人人都能在AI趨勢投資獲利，但AI是根本性的技術，現在只是啟動階段，將來會有不同方式推動AI發展，投資會化為效益。

