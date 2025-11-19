台積退休高管傳帶走2奈米先進製程技術機密

經濟日報／ 記者鐘惠玲江睿智張宏業／台北報導
台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁。 聯合報系資料照
台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁。 聯合報系資料照

業界昨（18）日傳出，台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月退休，10月轉戰英特爾，但疑似退休前利用高階主管職權，要求員工製作台積電2奈米、A16、A14等先進製程的技術簡報，攜帶相關機密資料離職。

至昨天截稿前，羅唯仁、台積電都尚未有回應；英特爾未發布人事案，並表示不回應市場傳言。

據了解，台積電正在蒐證，尚未向檢方提告。台積電通常會與退休或離職主管簽競業禁止合約，限定18個月內不得到競爭同業工作，外傳羅唯仁並未簽競業禁止合約。

台灣高檢署智財分署已分案偵辦，釐清是否違反國安法或營業秘密法等行為。經濟部長龔明鑫昨日僅回應，已請同仁了解實際狀況，但尊重台積電，還是要由台積電說明。

根據台積電相關資料，羅唯仁擁有美國加州大學柏克萊分校固態物理及表面化學博士學位，2004年加入台積電，21年來歷任多項重要職務，帶給客戶更全面、創新的解決方案，領導團隊突破技術瓶頸，在全球獲得超過1,500項專利。

2011年，台積電創辦人張忠謀時任執行長，頒發台積電內部最高榮譽「TSMC Medal of Honor」，稱羅唯仁「勇於承擔，做出重要技術決策」，對他技術貢獻高度肯定。

羅唯仁是協助台積電突破當年研發10奈米製程瓶頸的關鍵人物。他當時提出「夜鷹計畫」，打造結合「日鷹」與「夜鷹」，24小時運作的先進製程研發中心，並與設備商組成全天候應變小組，聯手開發新設備，助力台積電跨過10奈米研發難關。

羅唯仁「帶槍投靠」說法仍待釐清，且已引起台積電與政府相關單位注意，一切靜待後續調查。

