輝達攜手安謀 代工廠摩拳擦掌搶ASIC伺服器商機
輝達攜手安謀（Arm）衝刺AI市場，未來全球客製化ASIC伺服器市場有望大幅成長，鴻海（2317）、廣達、緯創、英業達、緯穎等AI伺服器代工廠都正摩拳擦掌，大啖ASIC伺服器市場新商機。
輝達宣布攜手安謀衝刺AI市場，業界解讀是推動大批以Arm架構為基礎的CPU整合輝達GPU，再整合成ASIC伺服器，由於這塊市場不同於以往全以輝達為架構的HGX或DGX等相關架構，對於AI伺服器代工廠而言將會是新藍海。
鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達等AI伺服器代工大廠紛紛瞄準ASIC伺服器商機，並立下積極目標。
鴻海2024年時，整體AI伺服器營收約兩成來自ASIC伺服器，在GPU伺服器快速成長的同時，ASIC伺服器業務也快速成長，絕對營收金額可觀。
鴻海強調，很早就承接客戶研發的ASIC伺服器，包括主機板、伺服器、機櫃系統等，整個服務都在做，鴻海可以滿足客戶對系統垂直整合的需求，還能提供美國產能，目前鴻海正在建置液冷測試系統，以滿足下一代ASIC伺服器的液冷需求。
鴻海指出，客戶自己開發ASIC伺服器，來與GPU伺服器相匹配，是AI伺服器重要成長來源，客戶也不斷擴大，其中擁有三家雲端服務供應商（CSP）ASIC客戶，鴻海在ASIC伺服器的成長幅度，將優於產業平均水準，是非常重要的成長引擎，也是主要供應商，對發展前景非常樂觀。
