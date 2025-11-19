輝達攜手安謀 代工廠摩拳擦掌搶ASIC伺服器商機

經濟日報／ 記者蘇嘉維蕭君暉／台北報導

輝達攜手安謀（Arm）衝刺AI市場，未來全球客製化ASIC伺服器市場有望大幅成長，鴻海（2317）、廣達、緯創、英業達、緯穎等AI伺服器代工廠都正摩拳擦掌，大啖ASIC伺服器市場新商機。

輝達宣布攜手安謀衝刺AI市場，業界解讀是推動大批以Arm架構為基礎的CPU整合輝達GPU，再整合成ASIC伺服器，由於這塊市場不同於以往全以輝達為架構的HGX或DGX等相關架構，對於AI伺服器代工廠而言將會是新藍海。

鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達等AI伺服器代工大廠紛紛瞄準ASIC伺服器商機，並立下積極目標。

鴻海2024年時，整體AI伺服器營收約兩成來自ASIC伺服器，在GPU伺服器快速成長的同時，ASIC伺服器業務也快速成長，絕對營收金額可觀。

鴻海強調，很早就承接客戶研發的ASIC伺服器，包括主機板、伺服器、機櫃系統等，整個服務都在做，鴻海可以滿足客戶對系統垂直整合的需求，還能提供美國產能，目前鴻海正在建置液冷測試系統，以滿足下一代ASIC伺服器的液冷需求。

鴻海指出，客戶自己開發ASIC伺服器，來與GPU伺服器相匹配，是AI伺服器重要成長來源，客戶也不斷擴大，其中擁有三家雲端服務供應商（CSP）ASIC客戶，鴻海在ASIC伺服器的成長幅度，將優於產業平均水準，是非常重要的成長引擎，也是主要供應商，對發展前景非常樂觀。

客戶 安謀 美國
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

獨／與輝達見面了！落腳北士科…總部副總裁今拜會蔣萬安 全程保密

輝達明公布財報！黃仁勳這句話點燃分析師信心 預估「顯著超乎預期」

直呼老朋友...蔣萬安本周與副總裁會面 輝達將帶意向書

鴻海攜手三菱FUSO成立新公司 明年在日生產電巴

相關新聞

台積電前副總傳帶2奈米機密投美 高檢署分案偵辦

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年七月退休，十月轉戰英特爾，業界傳出他在退休前利用職權帶走二奈米、Ａ1...

抱怨晶片生意輸台灣 川普：實在很不光彩

美國總統川普17日再度提到台灣，他表示，美國愚蠢地把晶片生意輸給台灣，但現在晶片將回到美國生產製造，美國預計在接下來的幾...

輝達攜手安謀 代工廠摩拳擦掌搶ASIC伺服器商機

輝達攜手安謀（Arm）衝刺AI市場，未來全球客製化ASIC伺服器市場有望大幅成長，鴻海、廣達、緯創、英業達、緯穎等AI伺...

台積退休高管傳帶走2奈米先進製程技術機密

業界昨（18）日傳出，台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月退休，10月轉戰英特爾，但疑似退休前利用高...

iPhone 17在陸熱銷 法人看好帶旺鴻海、台積、大立光等台廠

蘋果iPhone 17系列新機9月開賣以來，在全球各地均開出銷售紅盤，也帶動蘋果扭轉原本在中國大陸市場手機銷售頹勢，當地...

宏碁挺PC產業棒打空頭 記憶體漲價不是長期問題

記憶體價格狂飆，外資與研究機構近期看衰PC鏈，示警成本壓力大增，不利相關業者出貨，明年全球PC市場恐由原預估成長轉為衰退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。