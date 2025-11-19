聽新聞
鴻海科技日將秀量子電腦 通用大型模型、人形機器人同步亮相
鴻海（2317）將在11月21日與22日舉辦2025年鴻海科技日活動，鴻海發言人巫俊毅昨（18）日表示，今年除展示三大智慧平台，鴻海研究院也將首次完整展示量子電腦、通用大型模型、人形機器人等前瞻技術。今年不僅有國際客戶參與論壇，還有多家企業在主舞台分享與鴻海的合作內容，從客戶視角呈現雙方如何共同推動技術落地。
鴻海昨天舉行科技日展前記者會，巫俊毅指出，今年將首度完整展示結合AI後的智慧製造、智慧電動車、智慧城市等三大智慧平台新面貌，以AI伺服器為例，展示從關鍵零組件、模組至整機組裝的完整供應鏈能力，包括自動化設備、醫療與工廠機器人等多款智慧製造設備，也將以實機亮相。
他強調，鴻海在AI領域不僅投入硬體，亦致力成為AI應用的平台營運者。具體作法包括三大智慧平台導入AI應用、自研大語言模型（FoxBrain），以及與客戶合作成立台灣亞灣超算中心（NCP），目前已有四家合作單位加入，七至八成算力分配完成，客戶需求十分明確，未來的多項新合作案也將圍繞此AI基礎架構展開。
機器人方面，他說，現場將展出多種機器人，但不會有明確定義的「人形機器人」。重點在於應用於特殊製程、可提升鴻海製造能力的機器人，例如用於AI工廠或醫療領域的機器人，而非傳統的簡易型機器人。
至於電動車，他說，將發表新款電動車Model A，也將展出有史以來數量最多的電動車，包含許多新車型，全面展示鴻海在電動車領域的進展。
鴻海科技日也將首次對集團外單位開放，除集團旗下夏普，電電公會、MIH聯盟，以及與華航的合作成果都將展出。
