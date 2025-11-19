聽新聞
鴻海集團營收獲利將二位數增長

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

彭博分析師指出，在人工智慧（AI）伺服器日增需求的支撐下，鴻海（2317）集團未來幾年的營收和獲利成長率有望穩健維持在二位數百分比。

分析師指出，鴻海集團的雲端事業正準備在今年超越智慧消費電子產品部門，成為最大的事業，營收比重可望在明年提高到約50%。AI相關產品的銷售也可能提振營收成長，只是利潤可能會被稀釋，因為高價伺服器、與買進料件賣出成品（buy-and-sell）模式的獲利能力較低。

但iPhone需求改善及Windows 11帶動的個人電腦換機潮，應能進一步提振消費者電子產品與運算業績。

