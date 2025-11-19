聽新聞
宏碁挺PC產業棒打空頭 記憶體漲價不是長期問題

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
宏碁董事長陳俊聖。聯合報系資料照
宏碁董事長陳俊聖。聯合報系資料照

記憶體價格狂飆，外資與研究機構近期看衰PC鏈，示警成本壓力大增，不利相關業者出貨，明年全球PC市場恐由原預估成長轉為衰退。宏碁（2353）董事長陳俊聖昨（18）日於法說會棒打空頭言論，強調「記憶體是短中期問題，不是長期問題」，2026年PC產業不會快速成長，也沒有明顯下滑。

美系外資最新報告指出，記憶體價格過去半年狂飆，將對硬體OEM與ODM的毛利率與盈餘帶來壓力。研究機構集邦科技（TrendForce）直言，記憶體步入強勁上行周期，導致整機成本上揚，將迫使終端定價上調，進而衝擊消費市場，下修2026年全球PC生產出貨預測，從原估年增1.7%轉為衰退2.4%。受相關利空衝擊，全球PC相關大廠股價全面重挫，惠普、戴爾美股7日分別暴跌6.7%、8.4%；華碩、宏碁昨天在台股也各下跌7.7%、2.9%。

宏碁為全球前五大PC品牌，昨天法說會上，記憶體漲價對產業影響成為法人關注焦點，陳俊聖是市場出現記憶體對PC產業衝擊空頭言論後，第一位出面信心喊話的PC產業大咖。

陳俊聖提到，不同研究機構或法人會有不同觀點，有研調機構預估明年PC市場將由成長轉為衰退，但他引述另一家研調機構報告數據，強調2025年到2030年的PC產業年複合成長率（CAGR）約3%。

陳俊聖分析，這顯示PC市場既沒有快速成長，也沒有明顯下滑。記憶體是短中期問題，不是長期問題。他強調，「無論整體PC市場是成長3%還是下滑1%至2%，宏碁的目標不會改變，要跟產業做到一樣或是更好」。

至於記憶體缺貨漲價議題，陳俊聖說，過去幾個月一直跟兩家供應商洽談支援，現在已備好記憶體安全庫存，今年第4季到明年第1季需求都有著落，現在正努力2026年第2季後的支援。

因應記憶體漲價新增成本，陳俊聖表示，今年第3季到第4季報價漲幅高達三至五成。

記憶體 陳俊聖 市場
