資策會軟體院秀AI新應用

資策會軟體技術研究院（資策會軟體院）昨（18）日舉辦「2025 STI TECH DAY」，邀請國內外專家探討AI未來潛力，現場逾65家企業代表參與。資策會透過前瞻研發，展示AI在智慧交通、軟體安全與治理等領域創新應用，並與資策會產業情報研究所（MIC）共同發布「2026十大關鍵技術與趨勢」，注入產業新動能。

論壇邀請數發部數產署視察謝孟儒、軟體公會沈柏延理事長、日本電氣通信大學教授曾我部東馬等人出席。資策會執行長范俊逸表示，資策會作為數位轉型推手，肩負政策與產業橋樑，持續協助企業導入AI應用、強化風險管理，促進創新成果落地。

資策會分析AI趨勢，展現軟體院多項創新成果。「數位鑑識服務快製平台」可協助企業加速虛假訊息查核、詐騙偵測。運用OCR、VLM及GenAI技術的「AI智慧移動系統」，已與日本業者合作導入交通安全場域。

軟體院成立「FAiTH安全信賴評測中心」，發展AI感知評測標準與工具，協助產業建立AI系統安全治理機制。資策會著力於行動AI網路應用，融合AI、數位孿生與6G通訊技術，打造AI原生網路，支援智慧城市與工業5.0應用。

面對AI驅動的新產業趨勢，軟體院秉持「與民興利」精神，將成果轉化為技術資產，協助資服業者縮短導入AI門檻，加速提升系統整合能力。資策會推動產業走向高附加價值解決方案供應模式，促進本土資服業者在AI時代具備更強競爭力。

MIC總監王義智提到，AI發展已由模型突破走向應用整合，企業將重視AI治理、信任與安全。資策會發布2026年十大關鍵技術，包括實體AI（Physical AI）、特定領域生成式AI模型（Domain-Specific GenAI）、負責任AI（Responsible AI）等。這十大技術將重塑產業結構，帶動醫療健康、能源效率、人機協作等新應用。

軟體院院長蒙以亨總結指出，AI核心價值在於透過軟體驅動建立可信賴的AI生態系。軟體院持續扶持資服業者，強化整體產業競爭力，助力台灣在全球AI浪潮中保持創新動能。