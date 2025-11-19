鴻華買納智捷 明年定案

裕隆（2201）今（19）日將召開法說會，其中納智捷將售予鴻華先進一事將成為法說會的焦點。

原先市場傳出本月7日董事會後將公告裕隆出售納智捷予鴻華先進，由於需經公平會同意，目前尚未確認。預期相關作業程度完成後，明年元月可望定案。

至於納智捷出售予鴻華先進之後，品牌名稱是否維持或是更換，將待鴻華先進併購納智捷後，由鴻華先進決定。

業界指出，裕隆將納智捷售予鴻華先進，市場的解讀是納智捷連年虧損，裕隆出售之後，有利於裕隆的獲利表現。不過，裕隆認為，納智捷包含直營經銷商售予鴻華先進後，鴻華先進即可達成上下游一條龍整合，有利提升效益，對雙方都有助益。

針對裕隆集團的營運策略，目前除聚焦旗下事業的整合效益之外，裕隆可觀的資產將是重要發展方向。裕隆除在三義地區有可觀的土地資產，在新北市新店的土地開發也將是未來發展重要方向。

另外，裕隆在多角化經營成效明顯，轉投資事業中新安東京海上產業的獲利表現突出，裕融企業放款管控嚴格，預估獲利表現也將持續成長，即使產業變數不斷，轉投資收益仍然有效挹注裕隆的獲利，裕隆控股公司的型態已逐漸成型。