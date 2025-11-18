竹科管理局領軍廠商拓展國際 亮相2025德國MEDICA
為推動園區生醫產業國際化，爭取全球市場商機，於2025年11月由竹科管理局副局長陳國樑副局長率領七家園區廠商組團參加全球最大醫療器材展-德國杜賽道夫MEDICA展，展期為11月17日至20日。
參展廠商包括元健大和、倍利科技、高昌生醫、博鑫醫電、鈦隼生物、醫華生技、利優生醫等七家業者，涵蓋智慧醫療、精準診斷與醫療器材製造等多元領域，展出技術亮點如下：
•元健大和：遠距聽力測試服務，提升偏鄉地區聽力照護可及性。
•倍利科技：肺部影像輔助判讀軟體，早期發現與精準診斷，提升醫師判讀敏感度。
•高昌生醫：雙階陽壓呼吸器，結合雲醫療系統。
•博鑫醫電：智能生理監視器，降低人為錯誤，提升醫療品質。
•鈦隼生物：腦部手術導航，自動對位技術，精準度2mm以下，提升影像判讀準確度與手術安全性。
•醫華生技：血液檢測系統，提升癌細胞辨識度，強化疾病預防與診療精準度。
•利優生醫：吸入式給藥裝置霧化控制系統，搭載不同藥品，可應用於多種肺部疾病治療。
除展出產品與技術外，竹科管理局也安排拜會德國蔡司總部、德國WIPOTEC及德國埃森智慧醫院等，進行技術交流與市場拓展，協助廠商掌握歐洲市場脈動。並為協助廠商促成商機，本次特安排廠商於展中進行發表，提升曝光率及促成更多的合作與發展契機。
此次參展，充分展現竹科在智慧醫療、精準診斷等領域的堅強實力。竹科管理局期望藉此機會，讓世界看見臺灣生醫產業的創新能量，並在國際舞台上建立品牌，爭取更多全球商機，進一步鞏固臺灣在醫療科技領域的領導地位。
