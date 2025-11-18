快訊

芬普尼蛋延燒…彰檢二度傳訊文雅負責人 訊後40萬元交保

Cloudflare異常影響普發現金網站 數發部：正釐清問題、緊急應處措施

又有黑天鵝？ 台指期夜盤上半場「強震」 高低逾250點

Cloudflare異常影響普發現金網站 數發部：請保持耐心再嘗試

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部18日表示，國際網路資安服務商Cloudflare發生服務異常狀況，影響部分政府重要網站運作，普發現金網站（10000.gov.tw）亦出現連線不穩定或無法正常開啟之情形。數發部正與Cloudflare釐清問題根因、影響範圍與緊急應處措施。

數發部表示，18日晚間7點48分Cloudflare網站公告發生網路連線異常問題，導致全球使用Cloudflare網路資安服務之網站受到影響。數發部已第一時間與Cloudflare官方聯繫，雙方正密切合作，研擬並採取必要措施，加速恢復系統之穩定運作。

數發部強調，目前普發現金網站因Cloudflare網路服務偶有中斷連線情形，但不會影響民眾領取普發現金的權益，請民眾保持耐心，如遇網站連線不穩情形，可稍後再重新嘗試，或是使用ATM領現方式領取普發現金。

數發部 普發現金
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

全球大當機！疑Cloudflare釀多個網站癱瘓 ChatGPT、X都受影響

證交所舉辦 年度證券商金融零信任會議

發錢嗎？議員關切北市是否普發現金 財政局：難見水落石出的一天

普發現金幸福加倍享 義大天悅祭出住一晚送一晚與續住優惠

相關新聞

明後天最冷「低溫下探15度」 下周另波東北季風接力發威

東北季風持續影響，北部愈晚愈冷，今晚低溫下探16度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天至後天清晨最低溫，中部以北、宜蘭低溫...

腸病毒病毒株轉變 冬季才進入流行期…疫情估明年1月下旬趨緩

國內近期腸病毒疫情進入流行期，過去腸病毒較易出現在夏季，今年卻是入冬後進入流行期。疾管署發言人曾淑慧表示，主因是社區流行...

台中龍井早產女嬰染腸病毒 併發重症就醫隔天死亡

台中市衛生局今指出，龍井區1名一個月大女嬰疑因感染腸病毒併發重症死亡，昨天經中央實驗室檢出感染伊科病毒11型研判確診。疫...

30歲男未打疫苗染流感亡、4歲童重症插管 流感疫情估：春節前後達高峰

台灣流感及新冠疫情雖然持續下降，但預估12月中旬將再上升，農曆春節前後達到流行期。疾管署防疫醫師林詠青表示，南部30多歲...

芬普尼蛋延燒 彰檢二度傳訊文雅負責人 訊後40萬元交保

彰化縣文雅畜牧場雞蛋因驗出芬普尼超標遭移動管制，8日短暫解除禁令後，9日又出貨給台中市「龍忠蛋行」及合作的蛋車到新北市，...

天冷該熱車再上路嗎？ 車商搖頭：傷引擎又不環保

最強冷空氣來襲，中央氣象署指出，明（19）日、後（20）日，溫度將來到最低溫，中部以北局部空曠地區受輻射冷卻影響，低溫下探13、14度，而許多開車民眾也好奇開車前「需要暖車嗎？」對此，汽車廠商Toyota表示，現代汽車不用長時間原地暖車，只要在發動後以「低速行駛」就可以，如果長時間在原地熱車，還可能會傷車傷引擎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。