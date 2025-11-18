AMI攜手信驊旗下酷博樂 打造資料中心「虛實整合」新時代

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
信驊董事長林鴻明。圖／本報資料照片
全球領先的資料中心管理解決方案供應商美商安邁科技（AMI）宣布，與信驊科技旗下專注於實境遠端管理的360度全景影像智慧巡檢之子公司酷博樂（Cupola360 Inc.）建立策略合作，並將AMI與信驊科技在伺服器遠端管理晶片（BMC）領域的長期夥伴關係，透過AMI 的「Data Center Manager （DCM）」平台，將 BMC 所管理的「虛擬伺服器世界」進一步擴展至 Cupola360 的「實體視覺世界」，共同打造資料中心運維，建立從伺服器遠端管理到實境遠端管理的全新虛實整合場景。

信驊表示，面對資料中心運營環境日益複雜，包括多廠商設備整合、能源消耗監控、溫度/冷卻管理與機房安全維護等挑戰，AMI DCM提供即時設備層級監控、功率/散熱預測、資產管理與可視化分析功能，同時結合Cupola360全時全景攝影機搭配即時影像拼接技術，實現零死角、360度即時影像AI巡檢，保護資料中心高額設備及關鍵資料，支援資料中心維運、智慧工廠、智慧城市、機器人等應用。此解決方案有效彌補傳統監控系統在監視器數量龐大、AI處理複雜及主要用於事後錄影取證等限制，將監控從被動錄影轉化為主動巡檢，透過即時巡檢技術與傳統監控實現互補。

延續AMI 與信驊科技在BMC晶片的深厚合作基礎，此次進一步結合信驊旗下Cupola360的全時全景影像技術，讓資料中心的即時監管部署涵蓋從板級（board level）、機架級（rack level）到機房級（facility level）的感測系統。透過AMI DCM平台，不僅可直接存取 BMC晶片蒐集的伺服器端數據進行分析與管理，同時可結合Cupola360的全時全景影像資訊，以及AMI DCM的數據分析與運維治理能力，全面整合從主機板、機架到整體機房的監測資訊，提供直覺式可視化管理介面，使資料中心在「能源效益提升」、「設備即時健康監控」及「安防巡檢智慧化」三大面向全面升級，集中掌握整體營運狀態。

此次合作透過佈建Cupola360 全時全景攝影機，實現資料中心機房內部與外部的即時360度影像監管，並搭配AMI DCM數據平台，同步監測設備功耗、溫度與散熱狀態。Cupola360的全時全景影像結合具高度擴充性的開放式AI平台，可支援人員動向識別、異常狀況警示等多種偵測功能，強化DCM平台的視覺感知，有效提升安全巡檢效率。

