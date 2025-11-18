資策會軟體院舉辦2025 STI TECH DAY 發布2026十大關鍵技術

AI正快速滲透產業每個角落，財團法人資訊工業策進會軟體技術研究院（資策會軟體院）18日舉辦「2025 STI TECH DAY」技術展示盛會，邀請國內外產官學研專家共同探討AI的未來發展方向及應用潛力，展示AI在智慧交通、AI軟體安全與治理等產業關鍵領域的創新應用，也與資策會產業情報研究所（MIC）共同發布「2026十大關鍵技術與趨勢」，現場吸引超過六十五家企業代表參與。資策會透過前瞻技術研發與場域驗證，協助國內資訊服務業者掌握前瞻技術、提升整合與應用能力。

論壇邀請數發部數產署謝孟儒簡任視察、軟體公會沈柏延理事長及日本電氣通信大學曾我部東馬教授等重量級代表蒞臨。資策會范俊逸執行長致詞時表示：「資策會作為數位轉型的推手，肩負政策與產業間的橋樑，將持續協助企業導入AI應用、強化風險管理，確保企業數位轉型穩健推進，並促進創新成果落地。」

軟體公會沈柏延理事長指出，資策會軟體院與公會近期密切合作，像是共同成立I&C Application Alliance，提供企業導入AI的指引、人才培訓及技術支援，並共同編撰《2025資訊軟體服務產業白皮書》，凝聚業界共識，促進資訊軟體產業健全發展。

MIC總監王義智也於論壇中提到，AI發展已由模型突破走向應用整合，未來企業將更加重視AI治理、信任與安全等議題，確保負責任的人工智慧應用與永續發展。

AI創新技術亮相 展現跨域應用實力

2025 STI TECH DAY精準分析AI未來趨勢與產業應用方向，也展現了多項資策會軟體院AI創新成果，像是可協助政府與企業加速虛假訊息查核、合規檢測及詐騙偵測，建立可信賴的數位治理環境的「數位鑑識服務快製平台」；運用OCR智慧文件解析、VLM影像辨識及GenAI決策支援技術，並與日本業者合作導入交通安全場域，展現跨國智慧移動創新潛力的「AI智慧移動系統」等。

資策會軟體院也成立「FAiTH安全信賴評測中心」透過產業需求及國際標準方法，發展AI感知評測流程、標準及工具，協助產業建立AI系統安全治理機制，為臺灣打造未來移動信賴安全的發展環境。

另外資策會也著力於行動AI網路的應用，融合AI、數位孿生（Digital Twin）與6G通訊技術，打造具精準定位與智慧連網能力的AI原生網路，支援智慧城市與工業5.0應用，開創新一代連網生態。

面對AI驅動的新產業局勢，資策會軟體院亦持續秉持「與民興利」的精神，將研發成果轉化為可被業界採用的技術資產，協助資服業者縮短導入AI的門檻，加速提升系統整合、模型應用與軟體安全等核心能力。

透過技術指引、工具鏈共享與示範場域累積的經驗，資策會推動產業從傳統客製化服務走向高附加價值的智慧化解決方案供應模式，促進本土資服業者在AI時代具備更強的競爭力與市場擴張動能，帶動產業升級。

洞察AI發展趨勢 預測2026十大關鍵技術

AI正成為全球軟體發展的核心主軸，從GenAI的興起，擴展至結合實體互動的Physical AI，持續全面滲透至百工百業。就技術而言，LLM朝向長文化、領域化、多模多工、平台化、小型化及代理人化發展；在應用面，AI加速企業流程自動化、商用AI Agent逐步落地、企業加速AI轉型。

資策會發布2026年十大關鍵技術，包括實體AI（Physical AI）、特定領域生成式AI模型（Domain-Specific GenAI）、負責任AI(Responsible AI)等。這十大技術將重塑產業結構，帶動醫療健康、能源效率、人機協作等新應用。

透過2025 STI TECH DAY，資策會呈現AI在交通、安全、治理與通訊等領域的整合應用成效，協助業界理解AI未來發展方向。